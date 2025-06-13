Плануєте купити смартфон? Ось чому варто почекати виходу лінійки iPhone 17

Apple вже працює над лінійкою iPhone 17, реліз якої очікується у вересні 2025 року. Незважаючи на те, що до презентації залишилося три місяці, у мережі вже чимало подробиць.

Про причини, через які варто дочекатися виходу iPhone 17, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на спеціалізований ресурс MacRumors , присвячений новинам про продукцію Apple.

Новий дизайн і iPhone 17 Air

Apple розробляє принципово новий смартфон під назвою iPhone 17 Air - він має стати найтоншим в історії бренду. Товщина корпусу складе близько 5,5 мм у найтоншому місці. Пристрій отримає перероблений зовнішній вигляд з горизонтальною камерою на верхній панелі, зменшеним вирізом Dynamic Island і дисплеєм діагоналлю 6,6 дюйма.

Також очікуються алюмінієвий корпус, чип A19, власний модем Apple C1, кнопки Action і Camera Control, а також 24-мегапіксельна фронтальна камера.

Алюмінієвий корпус (для всіх моделей)

Після використання титану в iPhone 15 Pro, Apple повертається до алюмінієвих рамок у всій лінійці iPhone 17. Раніше алюміній застосовувався в бюджетних моделях, але тепер він може стати єдиним стандартом - як для базових версій, так і для флагманів. Це спростить лінійку і зробить пристрої легшими.

Оновлена камера (редизайн і 48 МП)

iPhone 17 Pro і Pro Max отримають перероблений блок камер. Apple відмовиться від квадратного модуля, зробивши ставку на алюмінієву панель на всю ширину корпусу. Верхня частина задньої панелі буде виконана з алюмінію, а нижня залишиться скляною - для підтримки бездротової зарядки.

Уперше вся камера складатиметься з трьох 48-мегапіксельних сенсорів, включно з оновленим телеоб'єктивом, оптимізованим під шолом доповненої реальності Vision Pro.

Новий об'єктив забезпечить 3,5-кратний оптичний зум (85 мм) замість поточного 5-кратного, що зручніше для портретної та повсякденної зйомки. За рахунок високої роздільної здатності користувачі зможуть робити цифрове наближення без втрати якості.

Нові розміри дисплеїв і ProMotion у звичайних моделях

Стандартний iPhone 17 може отримати збільшений екран до 6,27 дюйма, а нова модель Air - перероблену діагональ. Вперше технологія ProMotion з частотою оновлення до 120 Гц може з'явитися і в базових версіях, а не тільки в Pro-моделях.

Це дасть змогу додати Always-on Display, де навіть у заблокованому стані відображатимуться годинник, віджети та сповіщення. Деякі витоки, втім, стверджують, що частота буде фіксованою, щоб зберегти відмінності між сегментами.

Wi-Fi 7 власного виробництва

iPhone 17 Pro і Pro Max отримають новий Wi-Fi 7-чіп, розроблений Apple. Це забезпечить більш високу швидкість передачі даних, стабільне з'єднання і низьку затримку. Новий чіп також дасть змогу Apple скоротити залежність від постачальників на кшталт Broadcom.

8K-відеозйомка

Згідно з витоками, iPhone 17 Pro і Pro Max вперше отримають підтримку відеозйомки у 8K. Apple нібито тестувала цю функцію ще в моделі iPhone 16 Pro, але вирішила відкласти запуск. Перехід на 48-мегапіксельні камери на всіх сенсорах задньої панелі відкриває можливості для зйомки в надвисокій роздільній здатності.

Хоча 8K-відео поки не набуло масового поширення, у нього є практичні переваги. Наприклад, зйомка на ультраширокий об'єктив з подальшим обрізанням кадру на 50% все ще забезпечить зображення в 4K-якості. За даними Bloomberg, Apple зробить акцент на відеоможливостях iPhone 17 Pro під час презентації пристрою.

Фронтальна камера 24 МП

Усі моделі iPhone 17, включно з базовими, отримають оновлену фронтальну камеру на 24 МП із шестилінзовою оптикою. Це буде значний крок вперед порівняно з поточними 12-мегапіксельними камерами в iPhone 14, 15 і 16.

Підвищена роздільна здатність дасть змогу робити більш деталізовані селфі та зберігати якість зображення навіть під час наближення і кадрування. Додатковий елемент лінзи також має поліпшити чіткість і світлопередачу.

Стійке до подряпин антивідблискове покриття екрану

iPhone 17 може отримати новий тип скла з покриттям антивідблиску і надміцним покриттям, яке буде стійкішим до подряпин, ніж Ceramic Shield, що використовується зараз.

За даними інсайдерів, Apple тестує "надтверде антивідбивне покриття", можливо, схоже на Gorilla Glass Armor, яке використовується в Samsung Galaxy S24 Ultra. Однак в окремих джерелах стверджується, що компанія могла відмовитися від цієї ідеї на пізньому етапі розробки.

Більше оперативної пам'яті

У нових iPhone збільшиться обсяг оперативної пам'яті: за чутками, iPhone 17 Pro і Pro Max отримають 12 ГБ ОЗП, тоді як базові моделі будуть оснащені 8 ГБ. Це стане кроком вперед порівняно з 6 ГБ в iPhone 15 і 8 ГБ у лінійці iPhone 16.

Розширення пам'яті важливе не тільки для багатозадачності, а й для підтримки нових функцій Apple Intelligence - таких як генеративний ШІ та локальне опрацювання даних, яке потребує завантаження моделей у пам'ять пристрою.

Зменшена Dynamic Island

iPhone 17 Pro Max отримає помітно зменшену область Dynamic Island, стверджують аналітики Haitong і китайські інсайдери. Це стало можливим завдяки переходу на нову технологію - металінзи, яка займає менше місця порівняно з традиційними елементами Face ID.

Металінза - це найтонша плоска структура з мікронасічками, здатна точно фокусувати світло. У разі реалізації це стане першим редизайном Dynamic Island з моменту його появи в iPhone 14 Pro.

Процесор A19

Усі моделі iPhone 17 будуть оснащені процесором A19, створеним на вдосконаленому техпроцесі 3 нм (N3P) від TSMC. Версії Pro отримають модифікацію A19 Pro, тоді як стандартні моделі, такі як iPhone 17 і iPhone 17 Air, можуть використовувати A19 або навіть A18.

Технологія N3P забезпечить більш високу щільність транзисторів і поліпшену енергоефективність порівняно з попередніми поколіннями чіпів Apple.

Нова система охолодження з паровою камерою

Згідно зі звітами, всі моделі iPhone 17 отримають систему охолодження на основі парової камери. Така технологія давно використовується у флагманських Android-смартфонах і дає змогу ефективно розподіляти тепло корпусом пристрою, захищаючи його від перегріву під час високих навантажень.

Це особливо важливо для тонких моделей, таких як iPhone 17 Air, і забезпечить стабільну продуктивність навіть під час ігор або зйомки в 4K і 8K.

Зворотне бездротове заряджання

В iPhone 17 Pro і Pro Max може з'явитися функція зворотного бездротового заряджання. Пристрій зможе заряджати аксесуари Apple - навушники AirPods, годинник Apple Watch і, можливо, нові версії MagSafe-акумуляторів. За чутками, потужність реверсивної зарядки становитиме до 7,5 Вт.

Збільшений акумулятор в iPhone 17 Pro Max

Модель iPhone 17 Pro Max стане трохи товщою - 8,725 мм проти 8,25 мм у поточного iPhone 16 Pro Max. Інсайдери вважають, що це безпосередньо пов'язано зі збільшенням ємності акумулятора, що дасть змогу продовжити автономну роботу пристрою.

Бездротова зарядка MagSafe Qi 2.2 до 50 Вт

Apple готується впровадити підтримку нового стандарту бездротової зарядки Qi 2.2, завдяки якому iPhone 17 зможе заряджатися з потужністю до 50 Вт - це більш ніж утричі швидше порівняно з нинішнім лімітом у 15 Вт.

Крім того, Qi 2.2 забезпечить поліпшену магнітну фіксацію і вищу ефективність зарядки, що особливо важливо для користувачів MagSafe-аксесуарів.