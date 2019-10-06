Я планирую вернуться: Зеленский шокировал заявлением

Владимир Зеленский хочет вернуться в Квартал 95 после окончания его срока президентства, то есть через 5 лет. Об этом сообщила участница "Квартала" Елена Кравец в разговоре с Катей Осадчей в передаче "Светская жизнь". По словам актрисы, глава страны сказал ей, что хочет оставаться на земле и попросил комиков почаще ему звонить.

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Видео: Елена Кравец рассказала о Владимире Зеленском (YouTube/Светская жизнь)

"На День Независимости я его набрала, чтобы сказать, что очень классная речь.. с комом в горле.. А он говорит: "Пожалуйста, звоните мне. Я хочу оставаться на земле, и я через пять лет планирую вернуться "... Серьезно! Он, кстати, не вышел из одной группы. То есть в соцсетях, где группа Квартала 95, он там есть, и он там иногда что-то даже пишет, - сказала Кравец.

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Также Елена Кравец сообщила, что так и не переименовала Зеленского в своем телефоне. Он, по-прежнему остался у нее записан, как "Вовка". По ее словам, президентство бывшего коллеги по цеху ничего не изменило в ее с ним отношениях.