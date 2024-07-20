"Плагіатіщє": блогер присоромив одразу двох українських співаків, які "надихнулися" піснями з РФ

На що схожий новий трек екс-підопічного Данилка

Нещодавно Волканов (Volkanov) презентував пісню "Я на Жигулі". Запальний трек, схожий за мотивами на веселі хіти Вєрки Сердючки швидко "завірусився". І звісно ж, артиста почали порівнювати з Андрієм Данилком, з яким той раніше працював.

Втім, Рассел помітив дещо інше. Трек Волканова нагадує пісню російського гурту "Премьер Министр". А в коментарях юзери зазначили, що це не єдиний трек артистів з країни-агресорки, який дуже схожий на "Я на Жигулі".

Новий хіт Евана Коліна плагіат?

А ще один трек, на який звернув увагу Рассел - "Змія" Коліна. В ньому він співав про невдалі стосунки. Втім, мелодія пісні дуже нагадує старезну пісню "Ветер с моря дул", яку виконувала путіністка Наталі.

Обидва відео блогер підписав однаково - "Плагіатіщє". Також він вигадав жартівливу назву для нової рубрики - "7 нот". Саме словами про "усього 7 нот" часто виправдовуються артисти, яких ловлять на плагіати. Мовляв, всі чимось надихаються, іноді навіть ненавмисно.

Як реагує мережа

Коментар під відео Рассела різні. Одні юзери зізнаються, що вони ошелешені такими "збігами". Інші ж намагаються захистити артистів словами про те, що "росіяни вкрали в нас набагато більше". Також люди пишуть: