"Плагіатіщє": блогер присоромив одразу двох українських співаків, які "надихнулися" піснями з РФ

Український блогер Ваня Рассел публічно присоромив двох артистів. Їхні пісні виявилися дуже схожими на треки, які багато років тому випускали росіяни. У плагіаті запідозрили Дмитра Волканова та Евана Коліна.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео, якими Рассел поділився в Instagram.
Нещодавно Волканов (Volkanov) презентував пісню "Я на Жигулі". Запальний трек, схожий за мотивами на веселі хіти Вєрки Сердючки швидко "завірусився". І звісно ж, артиста почали порівнювати з Андрієм Данилком, з яким той раніше працював.
Втім, Рассел помітив дещо інше. Трек Волканова нагадує пісню російського гурту "Премьер Министр". А в коментарях юзери зазначили, що це не єдиний трек артистів з країни-агресорки, який дуже схожий на "Я на Жигулі".
А ще один трек, на який звернув увагу Рассел - "Змія" Коліна. В ньому він співав про невдалі стосунки. Втім, мелодія пісні дуже нагадує старезну пісню "Ветер с моря дул", яку виконувала путіністка Наталі.
Обидва відео блогер підписав однаково - "Плагіатіщє". Також він вигадав жартівливу назву для нової рубрики - "7 нот". Саме словами про "усього 7 нот" часто виправдовуються артисти, яких ловлять на плагіати. Мовляв, всі чимось надихаються, іноді навіть ненавмисно.
Коментар під відео Рассела різні. Одні юзери зізнаються, що вони ошелешені такими "збігами". Інші ж намагаються захистити артистів словами про те, що "росіяни вкрали в нас набагато більше". Також люди пишуть:
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