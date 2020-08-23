Пиво может стать настоящим лекарством: ученые назвали еще одно полезное свойство напитка

Пиво может стать для человека настоящим спасением и лекарством. Такие выводы сделали ученые из Берлина, которые установили, что пиво снижает ломкость костей.

Специалисты из Берлинского университета провели исследование и выяснили, что ячмень, из которого варят пиво, способен существенно снизить развитие остеопороза у человека. Это заболевание, которое приводит к ломкости костей, поражает опорно-двигательный аппарат и разрушает зубную эмаль. Об этом пишет издание "Новости Ю".

В ячмене также был обнаружен коллаген – вещество, которое помогает восстанавливать пораженные участки костей и суставов. В светлом пиве коллагена намного больше.

Однако ученые отмечают, что для положительного эффекта пиво нужно употреблять только в небольших количествах, так как этот напиток имеет и пагубное влияние на организм человека.

Кроме того, специалисты выяснили, что в натуральном пиве содержится много калия, которые станет помощником против гипертонии. В пиве есть экстрактивные вещества, которые могут стать бактерицидным, успокаивающим и снотворным.

В одном стакане пива содержится такое же количество калия, магния, железа, меди, цинка и фосфора, как в одном стакане апельсинового сока.

Напомним, ранее мы писали о том, что врачи назвали продукт, который лечит простуду лучше, чем антибиотики.

А также рассказывали о том, что эти лекарства в сочетании с алкоголем запускают опасный процесс.