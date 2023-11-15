За півкроку від діабету. Дієтолог розпловіла, як українцям уберегтися від небезпечної хвороби

Як дізнатися, чи є у вас діабет

Вам треба здати аналіз крові в лабораторіі. Це має бути кров не з пальця, а з вени. Можна також здати кров на глікозильований гемоглобін. Якщо вам більше 45 років, такий аналіз треба робити щороку.

Що може сприяти розвитку діабету?

Надлишкова вага та ожиріння

Сидячий спосіб життя

Спадковість

Харчування, в якому багато солодощів та насичених жирів

Велика маса тіла дитини при народженні -- 4+ кг (для мами)

Полікістоз яєчників

Як харчуватися для профілактики діабету

Харчуйтеся низькоглікемічною їжею - запамʼятайте це основне правило. Низькоглікемічна вона тому, що не спричинює гіперглікемії, тобто високого рівня глюкози в крові.

Низькоглікемічними продуктами є білкові страви (мʼясо, риба, птиця, кисломолочні, бобові, гриби) та більша частина овочів (капуста, перець, помідори, кабачки і тд і вся зелень. А також кислі ягоди, лимони.

Із зернових це може бути гречка, вівсянка, хліб з висівками грубого помолу.

Раціон має бути багатий на продукти з вітаміном С, омега-3, магнієм, вітамінами групи В. Хорошим засобом для нормалізації глюкози та зниження інсулінорезистентності є метформін.

Щоб проконтролювати саме ваш рівень глюкози, використовуйте глюкометр: вимірюйте натще та через 1-2 год після їжі. Але цей метод не надійний для діагностики діабету. Для цього треба піти в лабораторію і здати кров з вени.

Їжте 2-3 рази в день, в інший час пийте теплу воду з лимоном. Така частота прийому їжі сприяє нормалізації рівня глюкози в крові.

Якщо хочеться перекусити - зʼїжте бутерброд із висівкового або максимально зернового твердого хліба із тонкою пластинкою сиру пармезан та тарілки салату із свіжої або квашеної капусти.

Вживайте зелень та ягоди - вони мають протизапальні властивості, захищають судини від запалень і ушкоджень.

Правильно готуйте їжу: варіть, запікайте. Намагайтеся не смажити - надмір жиру, особливо насиченого, погіршує роботу інсулінових рецепторів.

Від чого різко піднімається глюкоза в крові?

Від солодких напоїв, включно із фруктових соків

Від будь-яких солодощів (цукерки, печиво, вафлі) та від борошняних виробів, в яких немає оболонок зерна (висівок)

Від смузі із солодких фруктів (бананів і тд)

Що ще робити, щоб уникнути діабету

Тримайте вагу в нормі

Багато рухайтеся: ходіть, робіть вправи, танцюйте. Рух активує інсулінові рецептори, буде краще засвоюватися глюкоза і менше перетворюватися на жир

Спіть достатньо, щоб виспатись

На фоні діабету прискорено розвивається багато інших хвороб, зокрема, рак та хвороби мозку, такі, як деменції та хвороба Альцгеймера.