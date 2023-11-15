За півкроку від діабету. Дієтолог розпловіла, як українцям уберегтися від небезпечної хвороби

Діабет 2 типу зазвичай вважається результатом нашого способу життя. Такий тип хвороби зустрічається в 90% випадків, а у 10% - це діабет 1-го типу, то ж він проявляється в молодому віці. Діабет 2-го типу часто ніяк не виявляється, у пацієнта ніде нічого не болить.
Як його попередити та не хворіти, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на публікацію у Facebook дієтолога Оксани Скиталінської.
Вам треба здати аналіз крові в лабораторіі. Це має бути кров не з пальця, а з вени. Можна також здати кров на глікозильований гемоглобін. Якщо вам більше 45 років, такий аналіз треба робити щороку.
Харчуйтеся низькоглікемічною їжею - запамʼятайте це основне правило. Низькоглікемічна вона тому, що не спричинює гіперглікемії, тобто високого рівня глюкози в крові.
Низькоглікемічними продуктами є білкові страви (мʼясо, риба, птиця, кисломолочні, бобові, гриби) та більша частина овочів (капуста, перець, помідори, кабачки і тд і вся зелень. А також кислі ягоди, лимони.
Із зернових це може бути гречка, вівсянка, хліб з висівками грубого помолу.
Раціон має бути багатий на продукти з вітаміном С, омега-3, магнієм, вітамінами групи В. Хорошим засобом для нормалізації глюкози та зниження інсулінорезистентності є метформін.
Щоб проконтролювати саме ваш рівень глюкози, використовуйте глюкометр: вимірюйте натще та через 1-2 год після їжі. Але цей метод не надійний для діагностики діабету. Для цього треба піти в лабораторію і здати кров з вени.
Їжте 2-3 рази в день, в інший час пийте теплу воду з лимоном. Така частота прийому їжі сприяє нормалізації рівня глюкози в крові.
Якщо хочеться перекусити - зʼїжте бутерброд із висівкового або максимально зернового твердого хліба із тонкою пластинкою сиру пармезан та тарілки салату із свіжої або квашеної капусти.
Вживайте зелень та ягоди - вони мають протизапальні властивості, захищають судини від запалень і ушкоджень.
Правильно готуйте їжу: варіть, запікайте. Намагайтеся не смажити - надмір жиру, особливо насиченого, погіршує роботу інсулінових рецепторів.
Від чого різко піднімається глюкоза в крові?
На фоні діабету прискорено розвивається багато інших хвороб, зокрема, рак та хвороби мозку, такі, як деменції та хвороба Альцгеймера.
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