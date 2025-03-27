Піца без борошна та майонезу: Настя Каменських дала рецепт ідеальної страви для схуднення (відео)

Співачка Настя Каменських поділилася рецептом піци, яка підійде тим, хто стежить за фігурою, або ж просто любить легкі страви без борошна. Зірка розповіла, що це дуже смачно.

Як приготувати піцу без борошна, дріжджів та майонезу, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео з Instagram Каменських.

Рецепт піци без тіста

Співачка розповіла, що така піца на смак, ніби справжня. До того ж страва легко готується й підійде тим, хто хоче поласувати чимось смачненьким, але без шкоди для фігури.

Для приготування Настя радить взяти такі інгредієнти:

1 куряче яйце та одну цвітну капусту - для основи

томатна сальса, моцарела, пармезан.

Почнемо приготування. Натріть цвітну капусту, додайте до неї яйце та замішуйте тісто. Далі викладайте масу на деко, формуйте її, ніби коржик. Форма може бути довільною - круглою чи квадратною.

Потім відправляйте деко в духовку та випікайте основу приблизно 15 хвилин (за температури 180 градусів). Потім діставайте коржик та викладайте на нього начинку.

Каменських змазала основу сальсою, виклала моцарелу та засипала це все тертим пармезаном. У Насті була саме піца "Маргарита", але начинку можна змінити залежно від ваших вподобань.

Потім поверніть деко з коржиком до духовки. Дайте піці пропектися (приблизно 10 хвилин), а потім подавайте легку та смачну страву на стіл.

У коментарях юзери оцінили рецепт від Каменських. Вони пишуть:

ʼЯ такий рецепт теж даю на схудненні, можна замість капусти кабачок. Це супер"

"Класний рецепт"

"Дуже смачно, дякую".

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