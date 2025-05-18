Піца з ананасами. Ресторатор нарешті пояснив, чому це "образа" для італійців

За його словами, піца з ананасами - це справді "червона ганчірка" для багатьох італійців.

"Піца з ананасами для них - це щось на кшталт кулінарного "священнодійства", яке порушує всі правила. Вони дуже серйозно ставляться до своєї кухні", - розповідає Олексів.

Він додає, що вони часто з іронією і навіть деяким обуренням сприймають цю страву, вважаючи, що ананас абсолютно не вписується в класичний італійський смак піци.

На думку італійців, ананас не вписується в смак італійської піци (фото: Freepik)

Щодо смажених спагеті, каже ресторатор, то тут більше іронії, ніж гніву.

"Це скоріше кулінарний курйоз і мем, з яких італійці сміються, ніж серйозна страва. Вони вважають, що пасту не потрібно перевантажувати олією чи жиром, як це іноді роблять у деяких варіаціях, і що простота і якість інгредієнтів - це ключ", - пояснює Микола.

Хоча ці страви мають місце в кулінарних розмовах, вони часто використовуються як жарти та способи підкреслити серйозне ставлення італійців до своєї гастрономічної спадщини, додає він.