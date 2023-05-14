Так пити воду не можна! Нутриціолог застерегла від найпоширеніших помилок

Як брак води впливає на організм

"Кожен день ми видихаємо приблизно 700 мл води, а через шкіру випаровується десь 200 мл. Наша детокс-система (печінка/нирки) страждає/погано виконує свої функції, якщо ми пʼємо дуже мало води", - пояснює експерт.

Вона додає, що недотримання водного балансу погано впливає на якість шкіри, на роботу кишково-шлункового тракту, перистальтику кишківника і навіть на настрій та когнітивні функції.

"І голова інколи болить не тільки через брак кисню у приміщенні, а тому, що організму не вистачає води", - каже нутриціолог.

Яку воду краще пити

"Воду з лимоном можна пити лише здоровим людям. Натщесерце пити усілякі фреші, лимонну воду і тому подібне не рекомендується, бо якщо є проблеми з кислотністю шлунка (навіть якщо вона знижена), це може погіршити ситуацію", - пояснює Кулінська.

Також вона зазначає, що вода з лимоном не покращує травлення і не вбиває мікроби, а лише може спровокувати опік слизової оболонки ротової порожнини.

"А от коли ми прокидаємось, і перед сніданком випиваємо склянку теплої води, вона дійсно трішки розслабляє сфінктер жовчного міхура і допомагає жовчовиділенню. Далі пити теплу воду не обов’язково", - каже експерт.

Міфи про питний режим

"Найпопулярніший міф про те, що чай та кава виводять з організму воду, тому після них треба обов'язково пити склянку води. Насправді - ні. Вони будуть працювати як діуретики, тому ви частіше ходитимете в туалет", - пояснює нутриціолог.

Ще один міф - треба випивати 8 склянок щодня.

"Вода важливий компонент нашої крові, яка на 99% складається із плазми, та в основному - з води. Надлишок води в організмі призводить до зниження електролітів (це суха частина плазми крові), в результаті кров стає гіпотонічною і може призвести до порушень по всьому організму. Тож не треба пити дуже багато води. Тільки, якщо ви професійний спортсмен або живете у спекотному кліматі", - пояснює Кулінська.