UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Как питаться во время COVID-19: эта еда может улучшить самочувствие

Автор: Тетяна Самарук

Человек, который заболел коронавирусом может испытывать слабость и многие другие симптомы. Однако, улучшить самочувствие и течение заболевания можно с помощью нескольких продуктов питания.

Об этом пишет Eating Well.

Также эти советы можно использовать при ОРВИ и простуде.

Что есть во время коронавируса

Во-первых, это нужно соблюдать все рекомендации врача. Также важно знать, что все рекомендации являются общими, поэтому вы можете выбрать только те продукты и напитки, которые вам нравятся.

Водный баланс

Если во время заболевания у вас есть лихорадка, или диарея, то этот совет для вас является необходимым. В частности, эти симптомы приводят к обезвоживанию, поэтому необходимо поддерживать баланс жидкостей в организме, для этого добавьте в рацион:

  • воду;
  • чай с медом;
  • бульон;
  • сок.

Водный баланс при коронавирусе очень важен (freepik)

Отмечается, что чай наполнит организм водой, а мед успокоит кашель. А натуральный сок поможет поддержать водный баланс и насытит полезными витаминами.

Калории во время коронавируса

Во время коронавируса или простуды организму требуется много энергии, чтобы эффективно бороться с этим заболеванием. Поэтому организм черпает силы преимущественно из пищи, поэтому важно позаботиться о сбалансированном рационе.

Если вы хотите заменить натуральные витамины из продуктов на добавки, обязательно проконсультируйтесь с врачом относительно доз и срока употребления.

Какие продукты нужно исключить

Прежде всего нужно отказаться от алкоголя. Ведь он обезвоживает, подавляет иммунную систему, мешая ей бороться с вирусом, и приводит к тошноте. Также нужно исключить крекеры и другие хрустики, острую и кислую пищу (лимон, уксус), ведь они могут раздражать горло.

При коронавирусе нельзя употреблять алкоголь (freepik)

Ранее мы сообщали, что люди с какими болезнями чаще всего умирают от коронавируса.

Также мы писали, что ученые назвали лучшее время суток для вакцинации.

Читайте РБК-Украина в Google News
продуктыКоронавирус