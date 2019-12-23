Пить или не пить: Супрун шокировала фактами об алкоголе и раке

Уляна Супрун рассказала, что алкоголь очень сильно увеличивает риск заболеть раком
Уляна Супрун сообщила, что не все знают, насколько сильно алкогольные напитки влияют на риск заболеть онкологическими заболеваниями. То, что спиртное вредно знают все, но насколько это опасно понимают немногие. Об этом эксперт написала на своей Facebook-странице. Например, французы знают, что алкоголь вреден, но не верят, что он может повлиять на заболевание раком, а американцы наоборот - 40% из них уверены, что спиртное приводит к онкологии.
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Ужасные факты об алкоголе, которые вы могли не знать:
Конечно, все знают, что онкология часто является наследственной, также влияет время, проведенное на солнце, канцерогены, курение, вирусные заболевание, питание, но не стоит забывать, что 25 граммов чистого спирта ежедневно повышает риски онкологии в разы.
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Как алкоголь влияет на эти риски:
Супрун напомнила, что алкоголь влияет на каждую клетку вашего тела, поэтому подумайте перед тем, как в очередной раз соблазниться алкоголем.