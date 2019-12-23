Пить или не пить: Супрун шокировала фактами об алкоголе и раке

Уляна Супрун сообщила, что не все знают, насколько сильно алкогольные напитки влияют на риск заболеть онкологическими заболеваниями. То, что спиртное вредно знают все, но насколько это опасно понимают немногие. Об этом эксперт написала на своей Facebook-странице. Например, французы знают, что алкоголь вреден, но не верят, что он может повлиять на заболевание раком, а американцы наоборот - 40% из них уверены, что спиртное приводит к онкологии.

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Ужасные факты об алкоголе, которые вы могли не знать:

Алкоголь является сильным канцерогеном, он увеличивает риск возникновения опухолей в несколько раз.

Уксусный альдегид, который образующийся из этанола (спирта) - очень токсичен и серьезно влияет на структуру ДНК.

Спиртное ухудшает усвоение в кишечнике витаминов А, D, C, E, каротиноидов и витаминов группы В.

Алкоголь увеличивает уровень эстрогена, а некоторые формы рака груди очень связаны с переизбытком этого гормона.

Конечно, все знают, что онкология часто является наследственной, также влияет время, проведенное на солнце, канцерогены, курение, вирусные заболевание, питание, но не стоит забывать, что 25 граммов чистого спирта ежедневно повышает риски онкологии в разы.

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Как алкоголь влияет на эти риски:

Если вы очень часто пьете алкоголь - то риск возникновения рака ротовой полости возникает у вас в 1.8-5 и 1.4-2.6 раза. Курение только усиливает эти риски.

Рак пищевода очень часто образуется у тех людей, которые злоупотребляют алкоголем и быстро пьянеют.

Риск рака печени возрастает вдвое у людей, которые регулярно выпивают. Рак печени достаточно распространен, после лечения выживают только 18% людей.

Рак груди является наиболее распространенным типом рака среди женщин, и составляет почти четверть всех случаев рака. Риск увеличивается в 1.2 раза у тех, кто умеренно пьет, и в 1.6 раз в сильно пьющих.

Рак прямой кишки происходит в 1.2-1.5 раз чаще у тех, кто прикладывается к бутылке часто.

Супрун напомнила, что алкоголь влияет на каждую клетку вашего тела, поэтому подумайте перед тем, как в очередной раз соблазниться алкоголем.