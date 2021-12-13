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Пить антибиотик или нет? Комаровский назвал анализ при коронавирусе, который даст точный ответ

Автор: Анна Шиканова

Доктор Комаровский объяснил, как можно определить присоединение бактериальной инфекции при коронавирусе. Он указал на один важный нюанс.

Об этом Комаровский рассказал на своем официальном сайте.

Специалисту задали вопрос о том, каким анализом модно определить присоединение бактериальной инфекции при вирусном заболевании.

Дело в том, что вирусную инфекцию антибиотиками лечить нельзя, а вот бактериальную – можно и нужно.

Но для назначения специальных препаратов, врач должен провести соответствующие анализы и поставить диагноз.

Как отмечает доктор Комаровский, самый лучший способ в такой ситуации – стандартный клинический анализ крови.

"Это базовая информация, которой достаточно: уровень лейкоцитов, лейкоцитарная формула. Особенно круто, если лейкоцитарную формулу может оценить врач-лаборант — то есть не машина будет считать формулу, а живой человек глазом посмотрит", - указал на важный нюанс эксперт.

Также врач объяснил, какие именно показатели будут указывать на то, что кроме вируса в организме начала развиваться также бактериальная инфекция.

"Соотношение лимфоцитов и нейтрофилов, как и общий уровень лейкоцитов, четко говорит о наличии или отсутствии бактериальной инфекции. Особенно если мы имеем возможность оценивать изменение формулы крови, ее динамику: вот сегодня был такой уровень лейкоцитов, а через три дня стал вот такой", - объяснил Комаровский.

Напомним, ранее мы писали о том, что Комаровский назвал симптомы, при которых нужно немедленно бежать к врачу.

А также рассказывали о том, что доктор Комаровский объяснил, как сделать прививку от коронавируса при аллергии на медпрепараты.

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