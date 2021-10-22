В пистолете Болдуина был боевой патрон: новые детали гибели украинки на съемках

Отмечается, что по мнению следователей, во время съемок сцены было использовано огнестрельное оружие.

"Детективы расследуют, как и какой тип патрона был выпущен", - говорится в заявлении шерифа.

Предварительно установлено, что ЧП на съемочной площадке произошло в связи с разрывом пистолета с холостыми патронами.

Представитель Болдуина говорит, что производство картины на данный момент приостановлено, пишет USA Today.

"Безопасность наших актеров и съемочной группы остается нашим главным приоритетом", - сказал он

По данным местной прессы, реквизиты к съемкам, в том числе пистолет, готовили сотрудники из Нью-Мексико. Вероятно, одна боевая пуля разорвалась в стволе реквизитного оружия. Осколками ранило оператора 42-летнюю Галину Хатчинс из Украины, которая позже умерла в больнице, и 48-летнего режиссера Джоэла Соуза.

Галина Гатчинс, оператор-постановщик фильма "Ржавчина" (фото: Getty Images)

Как уточнила в своем Twitter актриса Фрэнсис Фишер, которая также снимается в картине, Соуза уже выписали из клиники.

63-летний Алек Болдуин шокирован произошедшим. Ранее в СМИ появились фото, как актер горько плачет - его сняли журналисты возле офиса шерифа округа Санта-Фе.

Алек Болдуин в слезах возле офиса шерифа (фото: The New Mexican)

Американский актер удалил из социальных сетей все фотографии со съемок. Болдуин заявил, что во всем сотрудничает со следствием, и добавил, что поддерживает контакт с мужем трагически погибшей Гатчинс, готов оказывать помощь.

Алек Болдуин на съемках "Ржавчины" (фото: instagram.com/alecbaldwininsta)

Отметим, что использование огнестрельного оружия на съемочной площадке регулируется строгими стандартами безопасности. Но трагические инциденты все же порой случаются. Холостые патроны используются в киноиндустрии для имитации боевых. Причина, по которой они настолько реалистичны, заключается в том, что холостые патроны - это, по сути, модифицированные настоящие пули.