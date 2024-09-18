Після завершення курсу хіміотерапії Кейт Міддлтон повернулася до роботи: що відомо

Нещодавно Кейт Міддлтон розповіла, що завершила курс хіміотерапії , а тепер стало відомо, що вона повернулася до виконання королівських обов'язків.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на видання People розповідає про це детальніше.

Що відомо

Принцеса Уельська вже провела зустріч із членами команди Центру раннього розвитку дитини та працівниками Кенгсінгського палацу у Віндзорському замку. Головною темою заходу був проєкт Кейт щодо розвитку дітей раннього віку.

Цей проєкт "як досвід раннього дитинства часто є першопричиною найважчих соціальних проблем сьогодення, таких як залежність, розпад сім'ї, погане психічне здоров'я, самогубство і безпритульність", про що йдеться у джерелі.

Поява Міддлтон на зустрічі означає її повернення до виконання королівських зобов'язань.

Кейт Міддлтон повернулася до роботи (Фото: Getty Images)

Центр, про який згадується вище, дружина принца Вільяма відкрила влітку 2021 року, аби таким чином привернути увагу до важливості перших років життя дітей та необхідності змінювати суспільство.

Передбачається, що Кейт буде працювати за скороченим графіком та до кінця року відвідає ще кілька важливих заходів. В тому числі вона приєднається до королеви Камілли у День перемир'я, що відбудеться в листопаді. Також її мають побачити на щорічному концерті різдвяних гімнів у Вестмістенському абатстві у грудні.

Цього літа Кейт двічі з'являлася на публіці: у червні вона відвідала церемонію Trooping the Colour, а у липні з'явилася на Вімблдоні.

Міддлтон зі своїм чоловіком принцом Вільямом (Фото: Getty Images)

Проте офіційно ніяких інших заяв щодо робочих обов’язків принцеси Уельської поки не підтверджено. Вона буде долучатися до заходів та королівських обов'язків, "коли матиме змогу", пише джерело.

Нагадаємо на початку вересня Міддлтон поділилася у мережі зворушливим сімейним відео, в якому повідомила про завершення курсу хіміотерапії. У ролику можна побачити принца Вільяма та дітей пари: принца Джорджа, принцесу Шарлотту та принца Луї.

"Я не можу передати вам, яке це полегшення - нарешті завершити курс хіміотерапії. Тепер я зосереджена на тому, щоб робити все можливе, щоб уникнути раку. Хоча я закінчила хіміотерапію, мій шлях до лікування та повного одужання довгий", - повідомляла Мідлтон хорошу новину.

Про онкологію у принцеси Уельської стало відомо у березні. Перед цим їй зробили операцію на черевній порожнині. Представниця королівської родини не стало уточнювати деталі щодо свого недугу, але дякувала усім за підтримку та теплі слова, які отримувала від прихильників з усього світу.