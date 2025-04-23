Після його зізнання в інцесті: Б'янка Цензорі шокувала рішенням щодо шлюбу з Каньє Вестом

Як з'ясувалося, Б'янка вирішила возз'єднатися з Вестом та підтримати його на тлі його відвертого зізнання. У новій пісні він заявив, що займався оральним сексом з кузеном, коли був підлітком. Багато хто припускає, що таким чином артист просто намагається утримувати увагу, інші ж розчаровані в його поведінці або зовсім не вірять черговим провокативним словам.

Днями пару знову помітили разом на прогулянці в Іспанії після того, як в мережі обговорювали їхнє потенційне розлучення. Архітекторка повернулася до коханого та повністю підтримує його сміливість.

"Каньє та Б'янка поїхали до Іспанії для релізу відео на цю пісню, бо знали, що воно викличе великий резонанс. Б'янка повністю його підтримує. Те, що зробив Каньє - неймовірно сміливо й допоможе багатьом людям", - розповів інсайдер, наближений до подружжя.

За його словами, своєю відвертою композицією Вест хотів підтримати жертв сексуального насильства.

"Це те, що надто часто трапляється в родинах, але про це ніколи не говорять. Це допоможе багатьом людям, які страждають мовчки, і вона (Б'янка - ред) ним пишається. Хоча Б’янка не погоджувалася з деякими останніми вчинками Каньє, у цьому вона його підтримує", - сказав інсайдер.

Б'янка Цензорі (фото: Getty Images)

Що відомо про скандальну заяву Каньє

Артист опублікував кліп на пісню "Кузени", у якій йдеться про інтимний досвід з родичем. Також він згадує, що "правда одного дня звільнить". У відео використані провокативні візуальні образи. Крім того, Каньє торкається теми розлуки з дружиною Б'янкою, благаючи її повернутися.

"Я сказав тобі, не залишай мене, мені потрібна ти поруч. Того разу, коли ти пішла, я не міг заснути тієї ночі... Якщо ти не підеш, я, мабуть, буду в порядку" - проспівав він.

Кузен, про якого йдеться, був ув'язнений довічно за вбивство, скоєне у 17-річному віці.

"Ця пісня називається "Кузени" про мого двоюрідного брата, який довічно сидить у в'язниці за вбивство вагітної жінки через кілька років після того, як я сказав йому, що ми більше не будемо "дивитися разом брудні журнали", - прокоментував реліз репер.



Що відомо про розлучення Веста та Цензорі

В лютому з'явилися чутки, що після низки публічних скандалів, зокрема появи на церемонії "Греммі" та антисемітських дописів репера, пара звернулася до адвокатів. Репер нібито відвідав щонайменше трьох юристів, коли ж Б'янка одного. Він хотів подати на розлучення, проте переважна більшість юристів відмовлялася представляти виконавця на тлі пов'язаних з ним скандалів. Один все ж вирішив оформити заяву, проте згодом Вест передумав.

Як відомо, Каньє та Б'янка провели таємну весільну церемонію приблизно в січні 2023 року. Зараз вони знову разом.

"Б’янка знала, що кожному з них потрібен простір, щоб усе переосмислити. Надати одне одному цю свободу - єдиний спосіб зберегти їхній шлюб", - зауважив інсайдер.

Що відомо про стосунки Веста та Цензорі (фото: Getty Images)