Після його зізнання в інцесті: Б'янка Цензорі шокувала рішенням щодо шлюбу з Каньє Вестом

Як з'ясувалося, Б'янка вирішила возз'єднатися з Вестом та підтримати його на тлі його відвертого зізнання. У новій пісні він заявив, що займався оральним сексом з кузеном, коли був підлітком. Багато хто припускає, що таким чином артист просто намагається утримувати увагу, інші ж розчаровані в його поведінці або зовсім не вірять черговим провокативним словам.

Днями пару знову помітили разом на прогулянці в Іспанії після того, як в мережі обговорювали їхнє потенційне розлучення. Архітекторка повернулася до коханого та повністю підтримує його сміливість.

"Каньє та Б'янка поїхали до Іспанії для релізу відео на цю пісню, бо знали, що воно викличе великий резонанс. Б'янка повністю його підтримує. Те, що зробив Каньє - неймовірно сміливо й допоможе багатьом людям", - розповів інсайдер, наближений до подружжя.

Ye Kanye West yesterday in Mallorca, Spain with Bianca and 88-Keys. pic.twitter.com/Gn5LDYD7ZA