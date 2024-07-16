Після цього ви кинете палити. Жінка шокувала, показав, що всередині "електронок"

Багато людей продовжує палити електронні сигарети, знаючи, що вони завдають шкоди здоров'ю. Жінка шокувала користувачів соцмереж після того, як показала, що знаходиться всередині вейпа.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok користувачки з ніком Марія.

Що показала жінка про "електронки"

В останні роки популярність вейпінгу зросла, і все більше підлітків палять "елктронки".

Жінка на ім’я Марія нещодавно розповіла, як вона та її сусіди по квартирі вирішили відмовитися від звички палити електронні сигарети. Вони кладуть усі свої вейпи в банку з водою, щоб запобігти їх використанню.

Британка показала банку, колір води в якій став чорно-коричневим від вейпів, які туди поклали. Її відео в соцмережі зібрало мільйони лайків.

"Якщо тобі потрібне нагадування про те, щоб кинути сигарети, це баночка, повна води, яку ми зібрали з моїми сусідами по кімнаті, з усіх наших вейпів, які ми поклали, коли сказали собі, що збираємося кинути палити", - сказала жінка.

"Але насправді це огидно. Подивіться на це, вода ніби чорна, а в маленькій баночці є таємничий слиз. Хіба це не огидно?" - додала вона.

Що кажуть вчені про вейпи?

Національна служба охорони здоров’я попереджає, що вейпи можуть містити нікотин, і вони можуть швидко викликати згубну залежність у дітей і молоді.

Вейпінг - шкідливий і його радять лише дорослим курцям, щоб допомогти кинути палити. Хоча довгострокові наслідки вейпінгу все ще досліджуються, вважається, що вони можуть мати негативний вплив на здоров’я серця та легенів.

Cancer Research UK застерігає, що в електронних сигаретах виявлено деякі потенційно шкідливі хімічні речовини. Більшість електронних сигарет містять нікотин, який викликає залежність.