Після скандалу з абортом. Ексчоловіку Лорак "приписали" примирення з колишньою, і це не Фоксі

Налчаджиоглу знов повернувся до Реус?

Так, нещодавно візажистка розмістила декілька нових фото. А в коментарях під ними юзери раптово почали питати про її стосунки з Налчаджиоглу. При цьому не усі в захваті від того, що Лілія нібито знов зійшлася з Муратом.

"Вітаю! Ви помирилися з Муратом? Щастя вам", - написав один юзер.

"З чим "вітаєте"? З тим, що вона себе не поважає?" - написала інша користувачка.

Сама Лілія не відповідає на усі ці коментарі, але фанів вже не зупинити. Ще одна коментаторка засудила ймовірне примирення пари.

"Ви знову зійшлися з Муратом? Ну і дарма. Безглуздо. Себе потрібно поважати в першу чергу. А то як ця Анастасія його відфутболила, так він одразу пригадав... Так було і з Кароліною свого часу", - пише вона.

Коментарі юзерів (скріншоти)

Втім, ані Лілія, ані Мурат чутки про так зване відновлення стосунків поки що не коментують.

Що відомо про особисте життя Налчаджиоглу

Першою дружиною Мурата була співачка Ані Лорак, яка зрадила Україну та перейшла на бік окупантів. Опальна артистка не тільки не засудила повномасштабну війну, а ще й прославляє РФ.

Від неї у Налчаджиоглу є донька Софія. Після розлучення з Лорак Налчаджиоглу одружився з Реус. Весілля відбулося у червні 2023 року. Але вже у жовтні стало відомо, що Мурат та Лілія розлучаються.

Налчаджиоглу та Реус (фото: instagram.com/muratnalca)

Потім бізнесмен почав зустрічатися з блогеркою Фоксі. Разом вони подорожували, він навіть їй освідчився. Але нещодавно Мурат потрапив у скандал. Його пасія публічно заявила, що зробила від нього аборт та розірвала з ним стосунки.

Фоксі і Налчаджиоглу (Фото: instagram.com/anastasija_foxy2)