Після підриву Каховської ГЕС на берег Чорного моря винесло близько 150 мертвих рідкісних тритонів (фото)

Працівники Національного природного парку "Тузлівські лимани" виявили 149 загиблих тварин на березі моря. Проте 55 з них вдалося врятувати за добу.

Тритони не можуть проживати в солоній воді, тому живих тварин відвезли до Дунайського біосферного заповідника, де випустили на різних ділянках річки.

"Дорогу "вимушені переселенці" перенесли успішно. За оцінками фахівців, вони мають добре адаптуватися в дунайських водах", - йдеться в повідомленні.

Працівники НПП збирають мертвих і живих тварин (фото: facebook.com/EnvironmentalofUkraine)

Що відомо про тритонів

Тритон звичайний - найпоширеніший вид тритонів.

В Україні звичайний тритон водиться у західних, центральних, північних та східних областях. На півдні його межа проходить Одеською (Біляївський та Білгород-Дністровський райони), Миколаївською (Врадіївський район) та Херсонською областями.

Далі в східному напрямку вона зміщується дещо північніше і йде Запорізькою (острів Хортиця), Харківською та Луганською (Станично-Луганський район) областями.

Тритони ведуть потайний спосіб життя: ховаються під корою, в гнилих пеньках, серед листя, в ямах, у місцях з високим ступенем вологості.

Живляться тритони багатоніжками, комахами, гусінню, різноманітними личинками, павукоподібними, червами, молюсками, ракоподібними, водяними клопами, личинками жуків-плавунців, одноденками, рівнокрилими, ікрою риб і жаб у водний період життя.