Після підриву Каховської ГЕС на берег Чорного моря винесло близько 150 мертвих рідкісних тритонів (фото)

Внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС світ флори та фауни продовжує зазнавати втрат. Так, на берег Чорного моря винесло 149 мертвих тритонів, які занесені до Червоної книги України.

Про це повідомили на сторінці Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України у Facebook .

Працівники Національного природного парку "Тузлівські лимани" виявили 149 загиблих тварин на березі моря. Проте 55 з них вдалося врятувати за добу.

Тритони не можуть проживати в солоній воді, тому живих тварин відвезли до Дунайського біосферного заповідника, де випустили на різних ділянках річки.

"Дорогу "вимушені переселенці" перенесли успішно. За оцінками фахівців, вони мають добре адаптуватися в дунайських водах", - йдеться в повідомленні.

Працівники НПП збирають мертвих і живих тварин (фото: facebook.com/EnvironmentalofUkraine)

Що відомо про тритонів

Тритон звичайний - найпоширеніший вид тритонів.

В Україні звичайний тритон водиться у західних, центральних, північних та східних областях. На півдні його межа проходить Одеською (Біляївський та Білгород-Дністровський райони), Миколаївською (Врадіївський район) та Херсонською областями.

Далі в східному напрямку вона зміщується дещо північніше і йде Запорізькою (острів Хортиця), Харківською та Луганською (Станично-Луганський район) областями.

Тритони ведуть потайний спосіб життя: ховаються під корою, в гнилих пеньках, серед листя, в ямах, у місцях з високим ступенем вологості.

Живляться тритони багатоніжками, комахами, гусінню, різноманітними личинками, павукоподібними, червами, молюсками, ракоподібними, водяними клопами, личинками жуків-плавунців, одноденками, рівнокрилими, ікрою риб і жаб у водний період життя.