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"Охорона" Наді Дорофєєвої влаштувала бійку та стрілянину. Співачка відреагувала (відео)

Субота 14 вересня 2024 13:58
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"Охорона" Наді Дорофєєвої влаштувала бійку та стрілянину. Співачка відреагувала (відео) Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Автор: Поліна Іваненко

Співачка Надя Дорофєєва опинилася у неприємній ситуації. Після її концерту на Львівщині сталася бійка та стрілянина, а мережа звинувачує у цьому охоронців, які нібито працюють на артистку.

Що відомо про ситуацію та як Дорофєєва відреагувала на все це, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Стрілянина після концерту Наді - деталі

Так, 13 вересня в Telegram-каналах почало з'являтися відео, на якому можна помітити натовп, незрозумілі сутички. А потім чоловік у формі охоронця дістав зброю та почав стріляти в повітря.

Перелякані люди почали тікати. А в описі відео деякі писали, нібито стріляли охоронці Дорофєєвої.

Реакція співачки

Нещодавно Дорофєєва вийшла в Stories. Вона прокоментувала інцидент й пояснила усі деталі.

"Зараз мене відмічають на новині, що вчора після концерту в Червонограді охорона, як пишуть заголовки, охорона Наді Дорофєєвої побила людей. Так, по-перше, в мене немає охорони", - заявила співачка.

Зірка наголосила, що охоронців замовляє організатор того чи іншого заходу. І це робиться задля безпеки. Сама ж Дорофєєва не обирає, хто саме буде охороняти людей на концерті.

&quot;Охорона&quot; Наді Дорофєєвої влаштувала бійку та стрілянину. Співачка відреагувала (відео)

Дорофєєва прокоментувала стрілянину після свого концерту (скріншот)

"Жесть, яка сталася, як бачу в Telegram-каналах на відео, де якась людина, можливо, це охоронець, я не знаю, він стріляє вгору. Якась заварушка. Це вже було після концерту. Ми вже самі почули постріли в гримерці. Подумали, може нам здалося", - зазначила співачка.

"Я сподіваюся, що відповідні люди і служби, організатори, розберуться з цим питанням, тому що це абсолютно ненормально", - додала вона.

Нагадаємо, раніше Микита Ломакін розповів, як дивом врятувався від Кіркорова.

Окрім цього, вже з'явилися нові фото Майкла Дугласа в Києві.

Під час створення матеріалу було використано джерела: допис з Telegram-каналу "Реальний Львів", Stories Дорофєєвої.

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