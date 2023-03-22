Після двох поранень повернувся на фронт: на війні загинув чемпіон Європи з боксу

Коли загинув боксер

В травні 2022 року Максим свідомо відмовився від участі в чемпіонаті Європи і пішов добровольцем в десантно-штурмові війська. Після двох поранень, він знову повернувся на фронт.

Однак, 10 березня загинув в Луганській області від рук російських окупантів.

Усі небайдужі можуть підтримати родину Максима. Номер картки для допомоги матері:

4441 1144 4420 0776 - Галінічева Світлана Дмитрівна.

Що про нього відомо

Перспективний український боксер вигравав "золото" чемпіонату Європи серед молоді 2017 року, був срібним призером юнацьких Олімпійських Ігор 2018 року та срібним призером чемпіонату Європи до 22-х років 2021-го року.

За декілька місяців до початку повномасштабної війни Галінічев давав інтерв'ю ФБУ в якому розповів, що саме підштовхнуло його до занять боксом та мотивувало залишатися в спорті.

За його словами, він хотів забезпечити гідне майбутнє своїм дітям.

"Насамперед мотивувало бажання забезпечити майбутнє своїм дітям, щоб сім’я мною пишалася. Попри мій молодий вік, я вже маю свою родину. У мене є маленька донька - Василіса, якій у лютому 2022 року виповниться два рочки", - сказав він.

Також він додав, що у секцію з боксу його привів тато у 10 років.

"Я відразу "загорівся", дуже сподобалося. На перших порах найскладнішим було привчити себе до дисципліни, жорсткого розпорядку. Але з часом я зрозумів, що без цього неможливо - це твій хліб", - зазначив Максим.

На війні загинув Максим Галінічев (fbu.org.ua)