Після двох поранень повернувся на фронт: на війні загинув чемпіон Європи з боксу

Український спорт продовжує зазнавати непоправних втрат від повномасштабного вторгнення Росії. На фронті загинув талановитий боксер Максим Галінічев.
Про це повідомили на сторінці Федерації боксу України у Facebook.
В травні 2022 року Максим свідомо відмовився від участі в чемпіонаті Європи і пішов добровольцем в десантно-штурмові війська. Після двох поранень, він знову повернувся на фронт.
Однак, 10 березня загинув в Луганській області від рук російських окупантів.
Усі небайдужі можуть підтримати родину Максима. Номер картки для допомоги матері:
Перспективний український боксер вигравав "золото" чемпіонату Європи серед молоді 2017 року, був срібним призером юнацьких Олімпійських Ігор 2018 року та срібним призером чемпіонату Європи до 22-х років 2021-го року.
За декілька місяців до початку повномасштабної війни Галінічев давав інтерв'ю ФБУ в якому розповів, що саме підштовхнуло його до занять боксом та мотивувало залишатися в спорті.
За його словами, він хотів забезпечити гідне майбутнє своїм дітям.
"Насамперед мотивувало бажання забезпечити майбутнє своїм дітям, щоб сім’я мною пишалася. Попри мій молодий вік, я вже маю свою родину. У мене є маленька донька - Василіса, якій у лютому 2022 року виповниться два рочки", - сказав він.
Також він додав, що у секцію з боксу його привів тато у 10 років.
"Я відразу "загорівся", дуже сподобалося. На перших порах найскладнішим було привчити себе до дисципліни, жорсткого розпорядку. Але з часом я зрозумів, що без цього неможливо - це твій хліб", - зазначив Максим.
Раніше ми повідомляли, що захищаючи Україну, загинув воїн-спортсмен із позивним "Дар".
Також ми писали, що на війні загинув відомий український спортсмен-рекордсмен, якому було 23 роки.