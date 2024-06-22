Після бійки у Дніпрі: Коля Серга присвятив Тищенку пісню (відео)

Коля Серга присвятив Тищенку пісню

Так, музикант опублікував відео, на якому він грає на гітарі і співає про "одного казкового супергероя, якого ми всі недооцінили".

"Коля котлета кошмарить call-центри. Посилено б'ється зі злом. Як Робін Гуд залітає в офіси й маски зриває з усіх. Але якісь чорти йому пропонують питання закрити баблом.

І це попадає в його стару травму, яку він ще не розкрутив. Він би хотів Спайдерменом стати або як той Бетмен усюди літати. Чи наче Нео рукою зупиняти набої. Але йому сунуть хабар на зло.

А від хабаря на душі тепло. Тож поки що Коля х***вий супергерой. Коля Константа колись бл**ь навчиться. Поїде на рік в Шаолінь", - ідеться у тексті пісні.

Реакція юзерів

Фани оцінили творчість артиста, зазначивши, що слова влучно підходять під опис людини, про яку йдеться у пісні.

Як завжди в десяточку, всі слова доречні, навіть без мату тут і не скажеш

Відмічайте цього казкового супергероя

Клааас, та і зрозуміло про кого...

Яка ж гарна пісня вийшла. Головний супергерой вже чув, дав відгук свій?

Що відомо про скандал з Тищенко

20 червня в Дніпрі, під час "облави на ботоферми", організованої нардепом Миколою Тищенком, сталася бійка.

За інформацією низки популярних українських Telegram-каналів, охоронці політика нібито побили і закували в кайданки українського військового Дмитра Павлова, який повернувся з фронту і гуляв із новонародженою дитиною.

Поліція не підтвердила і не спростувала цю інформацію, заявивши лише, що відкрито два кримінальні провадження.

Сам нардеп заявив, що ця ситуація є провокацією.