"Пішла гола-боса". Нітіч пригадала скандал з Бебешком та таємну розмову з дружиною Скрябіна

"Пішла гола-боса"

Артистка розповіла, що після закінчення співпраці з Бебешком вона не мала великих статків. Нітіч стверджує, що при цьому вона більше не хоче розповідати про конфлікти з продюсером.

"Я пішла від Володимира Володимировича гола-боса й у вінку. Я скажу одну інформацію. Я обіцяла одній людині, що я більше ніколи не підійму взагалі тему про Володимира Володимировича...

Я не хочу постійно асоціюватися постійно в усіх тільки з Бебешком. І з тим періодом життя, і з тим трешем, який у нас відбувався після розходу", - пояснила артистка.

Нітіч та Бебешко припинили співпрацю зі скандалом (фото: instagram.com/mila_nitich_official)

Конфлікт та таємна розмова з дружиною Кузьми

За словами Нітіч, вона востаннє щось говорить про Бебешка, аби назавжди закрити цю тему. Як виявилося, після того, як вона припинила співпрацю з продюсером, між ними стався скандал, який допомогла вирішити лише дружина Кузьми Скрябіна - Світлана Кузьменко. Усе сталося через те, що Нітіч виконала пісню покійного артиста, яку він сам дозволив їй співати.

"Минає тиждень, і вона має виходити в ефір. Мені дзвонять із телеканалу, і починається скандал. Мені дзвонить юрист родини Андрія і каже: "Ви не мали права виконувати цю пісню без дозволу Володимира Бебешка, оскільки аранжування та всі суміжні права на аранжування належать йому, і тепер він має право викликати вас до суду", - пригадала Нітіч.

Нітіч співала пісню Скрябіна "З Новим роком і Рождеством" (скріншот)

Через усе це співачці взагалі заборонили виконувати пісні Скрябіна. Їй було неприємно. За рік після скандалу вона телефонувала Бебешку та просила, аби він "зняв вето". Але продюсер сказав, що це має вирішувати матір та дружина артиста.

"В цьому році я набралася сміливості й зателефонувала до Світлани Кузьменко сама... Свєта мене попросила зробити лише одне. Я сьогодні офіційно заявляю, що це востаннє, коли я говорю про Володимира Бебешка взагалі в інтерв'ю.

Вона сказала "Міло, я поговорила з Володею. Ми вирішили це питання, конфлікт вичерпано, але дай мені слово, що ти більше ніколи не заговориш про нього в інтерв'ю і ти більше не будеш згадувати усю цю історію". Я пообіцяла їй і хочу це слово стримати", - зізналася співачка.