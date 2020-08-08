Пищевое отравление: как не пропустить опасные симптомы, первая помощь

Неудачный поход в кафе или много выпитого алкоголя могут стать причиной недомогания и расстройства пищеварения. Причиной являются микробы, которые, попадая в ЖКТ, начинают синтезировать токсины.

Зачастую вредные микроорганизмы могут попадать в желудок во время приема пищи через грязные руки. Отравление - крайне опасное состояние, которое без надлежащего лечения может закончиться неудачно.

Если вы либо ваши знакомые столкнулись с данной проблемой - очистите желудок от яда, вызвав рвоту. Для этого пострадавшему нужно выпить несколько стаканов слегка теплой подсоленной воды, после чего нажать кончиком ложки на корень языка.

После того как желудок будет очищен нужно применить сорбент. Если степень отравления легкая, проведенные процедуры окажут благоприятное воздействие и больному станет значительно легче.

Если же симптоматика не уменьшается или даже наоборот, пострадавшему становится хуже, необходимо срочно вызывать скорую помощь. Первые признаки: боль в животе, продолжительно повышенная температура тела, желтые белки глаз и постоянная рвота.

Не стоит забывать, что человек может заразиться через воду и пищу, содержащую вредоносные микроорганизмы. Часто отравление вызывают грязные фрукты и ягоды, сырая вода и молоко, испорченные кисломолочные продукты. Сальмонеллез может возникать из-за потребления испорченного мяса, яиц, немытых овощей и зелени, что особенно актуально летом.

Напомним, что эксперты рассказали, как долго можно хранить замороженные продукты.

Также мы писали, что Комаровский рассказал, как распознать меланому и у кого она встречается чаще.