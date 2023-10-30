"Пишаюся собою". Дружина Віктора Павліка шокувала сумою, яку заробляє на місяць

Скільки заробляє Катерина Реп'яхова на місяць

За словами обраниці співака, її дохід на місяць складає близько 7000 доларів. Таку суму їй вдається заробити завдяки рекламним інтеграціям.

Скільки заробляє дружина Віктора Павліка на місяць (фото: instagram.com/repyahovakate)

"Я пишаюся собою і не зупиняюся на досягнутому. І з розумінням ставлюся до тих, кого я тригерю", - поділилася Катерина.

До слова, у 2022 році Реп'яхова відкрила свій онлайн-магазин дитячого одягу. Однак півроку тому вона говорила, що цей бізнес поки не приносить їй прибутку. Для цього він має профункціонувати мінімум три роки, і тільки тоді магазин почне не лише окуповувати себе, а також приносити кошти.

Катерина Реп'яхова (фото: instagram.com/repyahovakate)