Пилот потроллил россиян, пролетая над Крымом: для вас выходы промаркированы зеленым

Украинский пилот во время полета над Крымом решил оригинально пообщаться с пассажирами через внутреннюю связь. Он посоветовал россиянам воспользоваться аварийными выходами.
Видео разместил в TikTok известный блогер с ником chornobrovyi.
"Наш путь пролегает вдоль нашего украинского Крыма. Сейчас мы находимся над крымскими горами. Если на борту есть россияне - аварийные выходы промаркированы зелеными метками", - спокойно говорит пилот.
Всем остальным людям он пожелал хорошего полета и скорого прибытия.
"Вы (россияне. - Ред.) имеете прекрасную возможность воссоединиться "с родной гаванью". Всем остальным людям - хорошего полета. Ожидаем прибытия по расписанию", - добавил шутник.
Украинский пилот потроллил россиян, пролетая над Крымом
Отметим, что вскоре видео было удалено из TikTok. Блогер рассказывает, что контент соцсети полностью модерируется из России. Парень призвал создать украинский офис TikTok.
Со слов парня можно понять, что видео является постановкой.
@chornobrovyi
підпиши петицію! #офісвукраїнуFunky Town - The Dance Queen Group
Видео про пилота и Крым удалили из TikTok
Напомним, что во Львове недавно разгорелся скандал из-за русского языка. Там напали на уличного музыканта, который исполнял русскоязычные песни. Позже выяснилось, что молодой парень - внук народного артиста Украины.
К слову, недавно мы писали, что в Киеве пьяная девушка-водитель пыталась откупиться от полицейских жареным мясом и предложением продолжить вечер у нее дома.