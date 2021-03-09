Пилот потроллил россиян, пролетая над Крымом: для вас выходы промаркированы зеленым

"Наш путь пролегает вдоль нашего украинского Крыма. Сейчас мы находимся над крымскими горами. Если на борту есть россияне - аварийные выходы промаркированы зелеными метками", - спокойно говорит пилот.

Всем остальным людям он пожелал хорошего полета и скорого прибытия.

"Вы (россияне. - Ред.) имеете прекрасную возможность воссоединиться "с родной гаванью". Всем остальным людям - хорошего полета. Ожидаем прибытия по расписанию", - добавил шутник.

Украинский пилот потроллил россиян, пролетая над Крымом

Отметим, что вскоре видео было удалено из TikTok. Блогер рассказывает, что контент соцсети полностью модерируется из России. Парень призвал создать украинский офис TikTok.

Со слов парня можно понять, что видео является постановкой.

Видео про пилота и Крым удалили из TikTok