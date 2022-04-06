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Пили, рисовали символику и гадили повсюду: появилось видео из дома Усика в Ворзеле

Скриншот: захваченный дом Александра Усика
Автор: Светлана Мащенко

Российские оккупанты еще в начале марта обстреляли дом Александра Усика в Ворзеле, а потом уже после вторжения в город, жили там несколько недель.

Как теперь после освобождения Ворзеля выглядит дом украинского боксера - смотрите в материале Styler.

Так, в сюжете телеканала Киев показали, что оккупанты обрисовали калитку рашистскими символами, во дворе беспорядок, на веранде следы распития алкоголя, окурки.

Сад у дома сильно изуродован следами тяжелой техники, которой там разъезжали захватчики.

Также у дома следы какой-то еды, которую они, очевидно, пытались себе приготовить.

При этом сам дом украинского боксера сильно не пострадал.

Скриншот видео

Ранее мы писали, что в Ворзеле оккупанты убили и съели двух собак в захваченном доме.

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Александр УсикВойна России против Украины