Пил пиво, закусывал раками: всплыли детали смерти Юрия Шатунова

Детали смерти Юрия Шатунова

"Друзья Юрия Шатунова сначала привезли его в больницу в селе Растуново", - говорится в сообщении.

Это было примерно в 23:45.

Поликлиника, куда привезли Шатунова

Певец успел рассказать медикам про острую боль в груди. И тут же его состояние резко стало ухудшаться.

Сельские врачи, которые не могли предоставить необходимую помощь звезде, решили транспортировать пациента в Домодедовскую больницу.

Около 00:20 48-летнего певца завезли в приемное отделение ЦРБ, в этот же момент произошла остановка сердца.

Врачи пытались реанимировать Шатунова, но спасти не смогли - он скончался от острого инфаркта миокарда.

Шатунов перед смертью пил алкоголь с друзьями

Также в российских СМИ пишут, что 22 июня музыкант отдыхал с друзьями, а утром они собирались на рыбалку.

Юрий Шатунов (фото: instagram.com/yuriy_shatunov)

"Артист выпивал пиво с товарищами, закусывая раками, и почувствовал недомогание. Стал жаловаться друзьям на сердце. Таблеток в доме не обнаружили, и друзья сами повезли Шатунова в ближайшую поликлинику на машине", - пишет Mash.

Кроме того, по словам очевидцев, сердце у Шатунова действительно остановилось в карете "скорой", но медики его запустили вновь.

Юрий Шатунов (фото: instagram.com/yuriy_shatunov)

У Юрия осталась жена Светлана, а также 16-летний сын Дэннис и 9-летняя дочь Эстелла.

Добавим также, что Шатунов никак не высказывался о войне в Украине. Зато поздравлял своих поклонников с 9 мая.

При этом, его жена и дети живут в Германии и, как говорил в одном из интервью певец, перевозить их в РФ он желания не имел.