Пикантное фото с сыном помощника Зеленского взорвало сеть: люди негодуют

В сеть попало пикантное фото сына помощника Владимира Зеленского Сергея Шефира - Никиты Шефира. Также молодой человек работает помощником народного депутата от партии "Слуга народа" Юрия Киселя.

Отметим, что по информации журналистов, Никита в этом году он окончил факультет "международного бизнеса" в Институте международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Во время президентских выборов Никита Шефир работал в команде Владимира Зеленского.

Его фото опубликовало издание "Буквы" у себя на Facebook-странице. На снимке помощник нардепа изображен в фартуке с искусственным половым органом огромных размеров. На фартуке у него красуется надпись "Секс-машина".

Фото: Никита Шефир (facebook.com/bykvu)

Реакция пользователей сети не заставила себя долго ждать. Украинцы возмущены таким пошлым снимком и сетуют на то, кого же выбрали в Верховную Раду.

Дегенерат! Боже, кого выбрали?

Якби ще мозок можна було б так збільшити.

А никого не смущает такая семейственность? Папа, я буду полковником? Да сынок. А генералом буду? Нет, у генерала свой сын есть.

Гадость. Какая гадость.

Ну, для рояля не подойдет, а для барабана - в самый раз

Скриншот комментариев (facebook.com/bykvu)