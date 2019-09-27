Пикантное фото с сыном помощника Зеленского взорвало сеть: люди негодуют

Пользователи сети критикуют фотографию сына помощника Зеленского, называя ее очень пошлой
В сеть попало пикантное фото сына помощника Владимира Зеленского Сергея Шефира - Никиты Шефира. Также молодой человек работает помощником народного депутата от партии "Слуга народа" Юрия Киселя.
Отметим, что по информации журналистов, Никита в этом году он окончил факультет "международного бизнеса" в Институте международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Во время президентских выборов Никита Шефир работал в команде Владимира Зеленского.
Его фото опубликовало издание "Буквы" у себя на Facebook-странице. На снимке помощник нардепа изображен в фартуке с искусственным половым органом огромных размеров. На фартуке у него красуется надпись "Секс-машина".
Фото: Никита Шефир (facebook.com/bykvu)
Реакция пользователей сети не заставила себя долго ждать. Украинцы возмущены таким пошлым снимком и сетуют на то, кого же выбрали в Верховную Раду.
Скриншот комментариев (facebook.com/bykvu)