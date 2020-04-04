Пик эпидемии пройден? Сколько на самом деле больных в Италии

Коронавирус в Италии (коллаж: РБК-Украина)

Коронавирус в Италии достиг своего пика 21 марта

Коронавирус в Италии по состоянию на 4 апреля диагностирован у 120 тысяч человек. При этом выздоровели от недуга только 19 тысяч человек, в то время как количество умерших перевалило за 14 тысяч. Но эпидемиологи заявляют, что пик эпидемии в стране – пройден. Случился он две недели назад, когда 21 марта было зафиксировано максимальное количество случаев заражений в сутки. Сейчас власти Италии утверждают, что уровень заражения существенно снизился, а местное население постепенно выздоравливает. Однако насколько достоверными являются данные об инфицировании – неизвестно, считают врачи в Италии.

В субботу, 4 апреля, общее количество зафиксированных случаев заболевания в стране достигло 119 827 человек по состоянию на 10 утра. При этом заболевших в Италии осталось 81 320 человек, среди которых только 5% находятся в тяжелом состоянии. Остальные заболевшие переносят заболевание в легкой форме, говорится в материале Worldometer.

При этом медики в Италии сообщают, что реальное число случаев COVID-19 в стране может составить 5 000 000 (по сравнению с 119 827 подтвержденными) в соответствии с исследованием, в котором были опрошены люди с симптомами коронавируса, не прошедшие тестирование. Также предполагается, что в стране всего от 10 000 000 до 20 000 000 заболевших, учитывая бессимптомные случаи инфицирования. Об этом заявил Карло Ла Веккии, профессор медицинской статистики и эпидемиологии в университете Statale di Milano.

Также он отмечает, что для коллективного иммунитета от коронавируса необходимо, чтобы вирусом переболели 2/3 населения – около 40 миллионов человек

По его данным, число смертей также может быть недооценено на ¾. Это означает, что реальное количество смертей в Италии может составлять около 60 000.

Если бы эти оценки были верными, коэффициент смертности от COVID-19 был бы намного ниже (примерно в 25 раз меньше), чем коэффициент летальности, основанный исключительно на лабораторно подтвержденных случаях заражения и смертях.

Напомним, что ранее в Италии от коронавируса умерли более 70 врачей.