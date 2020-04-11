Пик уже был: Комаровский сделал заявление о коронавирусе и карантине (видео)

Карантин в Украине из-за коронавируса ни в коем случае нельзя ослаблять для людей старше 60 лет, но важно обеспечить их помощью от государства, убежден известный доктор Евгений Комаровский. При этом педиатр признался, что не знает, когда угроза от COVID-19 утихнет и что украинцев может ожидать в ближайшее время.

Доктор высшей категории высказал мнение, что пик коронавируса в нашей стране уже прошел. Об этом он заявил в интервью Натальи Влащенко в прямом эфире ток-шоу "Народ против".

"У меня лично такое впечатление, что пик уже был. Но вопрос в том, что мы гадаем на кофейной гуще, не имея доступ к адекватной информации. Мы почему-то, не смотря на завезенные тесты, их не используем - они лежат и чего-то ждут. Я этого не понимаю", - возмущается доктор Комаровский.

Врач указал на большую проблему с точной информацией о ситуации с COVID-19 в Украине.

"Как можно давать какие-то прогнозы, которые не подкреплены цифрами? Мы ничего не знаем, ничего! Мы даже не знаем результатов вскрытия людей, которые погибли. Что их убило? Они умерли от вирусной пневмонии, или у них была другая причина смерти. Это же очень важно, потому что любой человек может в любой момент умереть от инфаркта, инсульта, тромбоэмболии... от чего угодно, и в этот момент у него может быть легкая форма коронавирусной инфекции. Поэтому надо понимать, от чего люди умирают", - подчеркнул Комаровский.

При этом доктор прокомментировал некоторые "страшилки", которые можно услышать в СМИ.

"Конечно, есть эксперты, которые говорят, что мы все умрем, и единственное, что нужно делать - это рыть могилы. Так они говорят. Ну значит они что-то знают. Я этого пока не знаю", - разводит руками Комаровский.

В то же время важность введенных ограничительных мер остается актуальной, отметил педиатр.

"Карантин нужен, но при этом надо понимать, что социальные и экономические последствия карантина не должны быть более опасными, чем карантин. Ни в коем случае нельзя ослаблять условия карантина для людей старше 60 лет. Но все эти люди, которые сидят по домам, не возвращаются на работу, не выходят из дома, они должны тут же получить помощь от государства", - заявил Комаровский.

Видео: Комаровский высказался о пике коронавируса в Украине

Ранее мы писали о том, что доктор Комаровский жестко "наехал" на священников, которые планируют массовые богослужения с верующими на Пасху в период карантина.