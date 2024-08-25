Підтримає імунітет і допоможе при гіпертонії. Цю диво-настоянку можна готувати цілий рік

Лікувальні властивості медової настоянки

Мед - це натуральна солодка речовина, яку виробляють бджоли з квіткового нектару або соку. Мед можна їсти сирим, додавати в соуси, підсолоджувати компоти і навіть використовувати для приготування домашньої косметики.

Настоянка, приготована з медом, містить ряд вітамінів і мінералів, в тому числі вітаміни групи В, вітамін С, а також К і Е, який вважається вітаміном молодості і краси. Ця оздоровча суміш також є джерелом кальцію, заліза, магнію, фосфору, цинку та калію, який підтримує кровоносну систему, регулює артеріальний тиск і навіть знімає набряки та сприяє боротьбі з целюлітом.

Мед також є джерелом антиоксидантів, дія яких посилюється алкоголем. Антиоксиданти захищають організм від окислювального стресу, пригнічують запалення, уповільнюють процес старіння клітин і навіть мають протиракові властивості.

Також варто згадати про унікальні властивості настоянки. Мед є джерелом ферментів, зокрема діастази, інвертази, каталази, фосфатази та глікозидоксидази.

Ці ферменти мають антибактеріальну та пробіотичну дію, тобто підтримують розмноження корисної бактеріальної мікрофлори.

Якими ще властивостями володіє медова настоянка?

За словами експертів з природної медицини, вона має наступні ефекти:

протизапальні ліки,

противірусні ліки,

антибактеріальне,

протигрибкове,

протипаразитарне,

зміцнення,

детоксикація,

протикашльовий засіб,

проти запорів,

жовчогінну і жовчогінну,

стимуляція секреції соляної кислоти в шлунку і панкреатичного соку,

прискорення метаболізму.

Варто додати, що медова настоянка також має гіпотензивну дію, тобто знижує і регулює тиск. Однак цей ефект досягається лише при регулярному застосуванні терапевтичної дози.

Крім того, медову настоянку можна використовувати як змазку для компресів, які слід накладати на шкіру, уражену набряками або синцями.

Медова настоянка - простий рецепт медової настоянки

Медова настоянка - одна з найпростіших у приготуванні оздоровчих настоянок. Для її виготовлення знадобиться всього кілька продуктів.

Однак варто пам'ятати про якість меду, який має бути натуральним, без додавання барвників та цукру. На жаль, штучний мед, який зазвичай можна придбати в магазинах, не підходить для приготування цієї цілющої суміші.

Інгредієнти

1000 мл натурального липового або багатоквіткового меду,

сік, вичавлений з 5 лимонів,

1200 мл спирту

Як приготувати медову настоянку?

Медову настоянку. готують з рідкого меду. Тому, якщо ви хочете приготувати її після того, як він кристалізується, ви повинні спочатку його розчинити.

Як розчинити мед?

Цей продукт втрачає свої властивості вище 40 градусів Цельсія, тому найкраще нагріти воду в каструлі до 38-39 градусів, потім поставити в неї банку і почекати.

Можна час від часу помішувати мед ложкою, що швидше зробить його рідким.

Потім змішайте рідкий мед з лимонним соком, додайте спирт, закрийте банку і ретельно перемішайте.

Приготовану суміш поставити на 3 місяці в темне і прохолодне місце, наприклад, комору або підвал.

Після закінчення цього часу процідіть мед через марлю, складену в кілька шарів, розлийте по скляних пляшках і залиште ще на 3 місяці в темному і прохолодному місці.

Після закінчення цього часу медова настоянка готова до вживання. При приготуванні медовухи можна також додати спеції, наприклад, кору кориці, аніс або гвоздику, які додадуть їй додаткові оздоровчі властивості і неповторний смак.

Як вживати та кому не можна

Медову настоянку можна використовувати для підтримки лікування різних захворювань, а також як елемент профілактики захворювань. Лікувальна доза цієї золотої настойки становить 45 мл, а фітотерапевти радять вживати її натщесерце.

Через природні цукри, що містяться в меді, цієї лікарської суміші слід уникати людям із порушеннями метаболізму глюкози, тобто діабетом, інсулінорезистентністю та переддіабетом.

До інших протипоказань до вживання відносяться:

період вагітності та годування груддю,

алергія або непереносимість алкоголю,

прийом ліків, активні інгредієнти яких можуть вступати в хімічну реакцію з алкоголем,

алергія на мед,

алергія на пилок (залежно від того, який мед використовувався для виготовлення настоянок.

Проте завжди існує ризик того, що мед містить невелику кількість інших видів пилку, що може спричинити алергічну реакцію).