Підсипте цими добривами грядки з буряком та отримайте неймовірний та смачний урожай

Ґрунт готуйте заздалегідь

Землю для буряків треба починати удобрювати ще з осені. Але й навесні, перед початком сезону, її варто перевірити та зробити підготовку.

Якщо ґрунт кислий при весняній підготовці грядок, то варто додати до нього вапно або доломіт. Ці добрива покращують структуру ґрунту та стимулюють зростання рослин. Для буряків підходить ґрунт із нейтральною кислотністю або слабо-кислою.

Перед висівом насіння буряка навесні варто додати в грунт деревну золу. Вона містить цінні мінерали.

Перше підгодовування варто проводити після першого проріджування буряка. А протягом усього сезону досвідчені городники рекомендують удобрювати грядки з буряком гумусом, перегноєм чи компостом – це забезпечить ґрунту необхідні поживні речовини. Останнє підгодовування роблять у серпні.

Найоптимальніші варіанти підгодовування – мінеральні добрива, розчини мінеральних солей. Вони дають ефект буквально за кілька днів.

Не робіть ці помилки

Надлишок азоту в ґрунті призводить до дуже бурхливого зростання буряків, але в таких овочах підвищений вміст нітратів. І зберігати такі коренеплоди довго не вдасться.

Глинистий і сухий грунт теж протипоказаний для буряків - у нього щільна структура, яка замивається після дощу і висихаючи він перетворюється на "панцир". У таких умовах хорошого та великого врожаю можна не чекати.

Піщаний грунт має свій недолік - він швидко втрачає вологу і доводиться частіше поливати. Але і там овочі можуть рости - потрібно винести поживні речовини в глибокі шари ґрунту інтенсивніше і підживлення потрібне дуже часто.

На кислих ґрунтах буряк виростає дерев'янистим та "бородатим". Не допускайте у землі під буряки великої кількості кальцію - такі коренеплоди часто уражаються паршею, з'являються потворні нарости, грибок проростає всередину коренеплоду.

Недолік бору в грунті призводить до розвитку сухої гнилі серця - буряк починає чорніти зсередини. А зовні він виглядатиме здоровим.

Як розвивається буряк

Червень – зростання листя, розвиток кореня. У цей час овоч має потребу в азоті, а для розвитку кореневої системи важливий фосфор. Можна додати настій коров'яка або курячого посліду, настій зеленої збродженої трави.

Липень – формування коренеплоду, нарощування листової маси. Овочу потрібен калій та азот. Можна додати настій сечовини. Якщо не вистачає азоту – можна додати розчин аміаку (2 ст. ложки на 10 л води). Можна додавати деревну золу - насипати між рядками та трохи закрити грунтом або зробити розчин золи - 1 склянку на відро води.

Серпень – дозрівання коренеплодів. Найбільше буряків у цей час потрібний калій, а от азот – ні.

За накопичення цукру у буряках відповідає калій, бір та кремній. Найбільш насичений і соковитий смак у цих коренеплодів – завдяки натрію. Можна додати сольовий розчин, сульфат калію та борну кислоту.