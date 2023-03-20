"Підривали колії". Екс-радник МВС пояснив, чому Білорусь не напала на Україну

На початку повномасштабного вторгнення був великий ризик безпосереднього вступу Білорусі у війну Росії проти України. Однак Лукашенко не підтримав у цьому Путіна, і на це був ряд причин. Одну з ключових ролей зіграло розвінчання міфу про "другу армію світу".

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів політичний експерт, екс-радник Міністра внутрішніх справ України та волонтер Ростислав Смірнов.

Чому армія Білорусі не вступила у війну

За словами Ростислава, білоруси найдужче серед усіх країн вірили у так звану "міць російської армії". Саме тому керівництво РБ так відкрито підтримало дії Путіна. Це могло стати приводом для вступу у війну, однак щось пішло не так.

"Коли почалася війна, ми з товаришем взяли на себе великий блок інформаційної війни, оскільки розбиралися в цьому. Запустили на базі МВС України успішний на той час проєкт "Ищи своих", який навіть блокував Роскомнадзор", - ділиться Смірнов.

Він розповідає, що ключова роль проєкту була в деморалізації військ противника та демонстрації нашим захисникам, яким повинне бути ставлення до ворога. І саме це стало причиною, чому білоруси саботували своє вторгнення в Україну.

"Ми дуже багато працювали на інформаційному просторі Білорусі, показували, як [українські воїни] розбивають росіян, тому що білоруси дуже сильно вірили в міф про армію РФ. Тому, коли війська Білорусі були під Києвом, були саботування саме зі сторони їхніх військових. Вони писали рапорти, підривали колії", - ділиться екс-радник МВС.

Він влучно порівнює Росію з "гопніком", якого бояться лише через той страх, який він навіює.

"РФ показала, на що спроможна її армія. Усі ті мільярди, які вони кидали на переозброєння, були часто розпиленими. Зараз ми бачимо, що вони воюють радянським озброєнням, у них немає передової непереможної другої армії світу", - пояснює Смірнов.

Повне інтерв'ю з Ростиславом Смірновим читайте на РБК-Україна 21 березня. Також підпишіться на наш YouTube-канал, щоб не пропустити відео цікавої розмови з експертом.