Підлітки та їх перші стосунки: які важливі речі мають знати усі батьки

Новий етап дорослішання підлітка

Хвилювання та нерви через то, що ваш підліток почне з кимось зустрічатися - це природне. Бо батьки непокояться, що дитина може постраждати, опинитися в небезпечній ситуації, стати жертвою маніпуляцій або розбитого серця.

Але як би незручно, страшно та болісно не почувалися батьки, підлітки починають жити романтичним життям. Це нормальна, здорова та необхідна частина емоційного розвитку будь-якої молодої людини.

Найкраще, що можуть зробити батьки у цей період - надати підтримку, показати розуміння, давати певні поради та говорити про відверті речі та наслідки. Чим більш відвертими, чесними та підтримуючими ви зможете з ними бути, тим краще.

Якщо щось піде не так, підлітки мають знати, що ви завжди на їхній стороні, вони зможуть прийти по допомогу чи пораду, особливо, коли прийде час першої сварки, розриву та розчарування.

Як говорити з підлітком на тему побачень та стосунків

Підлітковий роман - це нормально

Романтичні інтереси є нормальними та здоровими у підлітковому віці. Деякі діти більш відкрито про це говорять, а деякі тримають це при собі, не наважуючись розповісти про це батькам.

Побачення допомагають підліткам розвивати соціальні навички та розвиватися емоційно. Зараз молодь значно менше зустрічається, бо в них є мобільні телефони, інтернет, відеозв'язок. Але рано чи пізно побачення вживу теж будуть.

Вам потрібно бути до цього готовими й варто розпочати турботливий діалог на теми, які зможуть підлітка підтримати.

Перші побачення формують навички стосунків

Так само як початок будь-якого нового етапу життя, увійти у світ побачень одночасно хвилююче та страшно - як для дітей, так і для батьків. Дітям буде потрібно проявити себе, показуючи свій інтерес до когось іншого і мати ризик, що відмовлять. А потім - з'ясувати, як бути партнером для побачень і що це означає.

Нові навички у сферах спілкування, турботи, уважності, інтимності та незалежності стикаються з сексуальністю, що розвивається, обмеженим контролем імпульсів і бажання розсунути кордони. Попри труднощі підліток вчиться взаємодіяти з іншими.

Батьки, звичайно, хочуть встановити правила щодо місць зустрічей, часу і навіть - претендентів. Але будьте обережні та не заважайте дитині розвивати ці необхідні соціальні навички.

Нереалістичні очікування

Багато підлітків уявляє собі романтику такою, як це показують у фільмах, пишуть в інтернеті, у книгах. Але реальність - це не підлітковий фільм або порно, і ваша дитина має це розуміти.

Ви можете поговорити з ними про те, як відрізняється реальне побачення від того, що вони бачили у поп-культурі. І бажано це зробити до першого побачення.

Соціальні мережі

Сучасні підлітки проводять багато часу за телефоном, надсилаючи повідомлення, картинки, відео - у тому числі й тим, хто викликає у них інтерес. Для деяких такий підхід може полегшити знайомство.

Розумійте роль, яку відіграють соцмережі, але заохочуйте спілкуватися з людьми особисто. Просто переконайтеся в тому, що ваша дитина знає, що не всі є тими, за кого видають себе в інтернеті.

Вам потрібно поговорити про секс

Важливо поговорити з підлітком про різноманітні теми побачень, такі як особисті цінності, очікування та тиск з боку однолітків. Ці розмови будуть постійними, щоб підтримувати відкриті лінії спілкування в сім'ї.

Будьте відверті з дитиною у всьому - від шанобливого ставлення до себе та інших і до сексуальної активності. Поясніть, що таке безпечний секс та згода, переконайтеся, що вас почули та зрозуміли. Запитайте, як вони уявляють собі роль сексу у стосунках і які у них є питання.

Поговоріть про основи, наприклад, як поводитися під час зустрічі за батьками, як бути ввічливим.

Згода, комфорт, безпека

Найважливіші питання - це тема згоди, почуття безпеки та комфорту, поваги до власних почуттів та до почуттів іншої людини. Скажіть, чого ви очікуєте з погляду поваги до їхнього партнера, і навпаки.

Розмова про згоду з підлітком може дати йому інструменти, необхідні для зменшення ризику нападу або ж - попадання у неприємну ситуацію. Обов'язково проговоріть важливу тему про безпечний секс і те, що вона (або партнер) - мають право на відмову.

Поясніть, що робити, якщо на побаченні поводяться нешанобливо або присутня образлива поведінка.

Погано, коли підлітки взнають потрібну інформацію від друзів, з фільмів чи інтернету - навіть очевидні речі найкраще їм взнати від батьків.

Обирати тільки підлітку

Батьки не мають припускати, що мають право обирати тип, стать чи характер людини, з якою буде зустрічатися дитина. У вас може бути свою бачення, але підліток може обрати кого завгодно. Це їхній час для експериментів та для з'ясовування, хто вони самі й хто їх цікавить. Любіть свою дитину попри все і приймайте її вибір.

Конфіденційність

Ваші батьківські цінності, рівень зрілості вашого підлітка та конкретна ситуація допоможуть вам визначити, скільки супроводу потребує дитина. Але пам'ятайте, що підлітки чим старше - тим більше будуть потребувати більшої незалежності, здатності робити власний вибір і конфіденційності.

Ви можете запросити друзів дитини до вас додому, щоб отримати уявлення про інтереси вашого підлітка. Якщо дитина це пропонує сама - це дуже добре, вона менш схильна до сумнівної поведінки й готова вам довіритися.

Вам доведеться втручатися

Надто захоплюватися або вмішуватися у романтичні побачення підлітка не варто, але іноді батькам потрібно втрутитися. Якщо чуєте злі коментарі від свого підлітка або бачите, що присутня маніпулятивна практика - говоріть. Якщо ваш підліток поводиться нездорово - також.

Правила потрібні

Завдання батьків - забезпечити безпеку дитини та допомогти їй набути навичок, необхідних для налагодження здорових стосунків. Під час дорослішання підліток почне вимагати менше правил.

Але правила мають ґрунтуватися на поведінці дитини, а не обов'язково на її віці. Якщо підліток не дотримується існуючих правил, порушую комендантську годину - йому не вистачає зрілості, щоб мати більше свободи.

Побачення в інтернеті

В наш час багато романтичних зв'язків виникає в інтернеті. В цьому немає нічого поганого, але є певний ризик. Створіть чіткі вказівки щодо романтики в інтернеті. Поясніть, що постійне спілкування може перерости в помилкове відчуття близькості. І ризик розчарування при реальній зустрічі.

Створіть чіткі правила для онлайн-знайомств і будьте в курсі, якими додатками користується дитина та з ким вона спілкується. Обговоріть небезпеки технологій, наприклад секстинг.

Переконайтесь, що підлітки розуміють, що будь-що надіслане або розміщене в інтернеті (наприклад, фото напівоголеного тіла) може легко призвести до негативних наслідків і знімком можуть поділитися з будь-ким.

Кордони

Незалежно від того, з ким гуляє підліток, довіряєте ви йому чи ні, ви повинні залишатися на зв'язку та бути в курсі подій. Ви маєте знати маршрут та місце побачення. Наполягайте, щоб дитина з вами зв'язалася, якщо план зміниться.

Встановіть чітку комендантську годину і дайте зрозуміти, що вам потрібно знати подробиці, про те, з ким буде підліток, куди він піде, хто там буде. Це один з найкращих способів убезпечити підлітка.