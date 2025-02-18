Підходить не всім! Цей відомий препарат не можна приймати при цих симптомах
Ібупрофен є популярним препаратом, який застосовується для симптоматичного лікування болю та зниження температури. Такий засіб підходить не всім і його категорично не можна приймати при певних симптомах.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт британської служби здоров'я "National Health Service".
Коли не можна приймати ібупрофен
Ібупрофен - це тип нестероїдних протизапальних препаратів, який використовується для полегшення болю, лихоманки та запалення.
Його часто призначають при:
- високій температурі у дорослих і дітей
- головному болю
- зубному болю
- мігрені
- м'язовому болю
- болях в суглобах
- менструальному болю
- ознаках застуди та грипу
- ударах, травмах
Більшість дорослих і молодих людей можуть приймати ібупрофен. Однак для деяких людей він може бути небезпечним.
Потрібно негайно припинити прийом, якщо після виникли будь-які з наступних симптомів:
- хрипи
- нежить
- шкірні реакції
Крім того, якщо вам понад 65 років, ібупрофен може підвищити ймовірність розвитку виразки шлунка. Лікар має також призначити ліки для захисту шлунка, якщо ви приймаєте ібупрофен протягом тривалого періоду.
Прийом ібупрофену з іншими ліками
Ібупрофен також погано поєднується з деякими ліками. Не варто поєднувати препарат з:
- ліками, які допомагають запобігти утворенню тромбів
- протизапальні знеболюючі
- ліками від високого тиску
- антибіотиками
- антидепресантамии
- ліками від діабету
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