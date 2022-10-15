Підготуйтеся до зими правильно: що потрібно купити прямо зараз на випадок відключення світла та газу

Взимку можуть бути перебої з електроенергією, опаленням, газом та водою. Це означає, що у квартирах стане холодно, темно і буде складно вирішити багато питань.

Під час відключення електрики можливі проблеми у роботі торгових точок та банкоматів. Тому варто заздалегідь запастися предметами, які допоможуть вам безболісно пережити кризу протягом кількох днів.

Продукти харчування

Закуповувати про запас абсолютно всі позиції не варто. Визначтеся з тим, що у вашому будинку має бути обов'язково. Також зробіть запас продуктів, які можна приготувати швидко, просто зігріти або вживати без готування.

Що може бути у списку:

Консервація: готове м'ясо, риба, бобові, овочеві та паштети. Такі продукти можуть зберігатися довго і їм не потрібні особливі умови - досить прохолодного і темного місця.

Рослинна олія. А ось вершкове масло запасати про запас не рекомендуємо, навіть у морозильній камері. Псується цей продукт швидко, а за відсутності електрики морозильна камера не працюватиме.

Макарони та крупи. Виберіть оптимальні 3-4 види, які люблять у вашій родині. Не варто купувати ті, що ви регулярно не вживаєте.

Борошно. Поставте невеликий мішечок, якщо ви використовуєте його не часто або купіть більше, якщо ви любитель випічки.

Цукор. У холодну пору чай з цукром вас чудово зігріє і додасть сили. Якщо ви використовуєте його небагато, то й запасайте небагато.

Кава. Цей продукт також не вимагає особливих правил зберігання, тому купуйте сміливо по акції улюблений напій.

Мед та згущене молоко. Ложка меду або згущеного молока врятує вашу кашу. Згущене молоко можна розбавляти теплою водою, щоб отримати молочний напій для дітей. Також варто мати запас сухого молока.

Швидке харчування. Снеки, крекери, каші та супи, які можна залити окропом, енергетичні батончики.

Джерела сили. Горіхи, сухофрукти. Можна також зробити запас сухого печива, халви, крекерів.

Овочі. Якщо у вас є де зберігати, то запасіться стандартним набором - картопля, морква, цибуля, буряк, часник.

Вода. Обов'язково поставте декілька запечатаних упаковок звичайної води без газу. Нехай це буде 2 пляшки по 5 літрів і на кожного члена сім'ї - по 2 пляшки на 1,5 або 2 літри.

Дитяче, дієтичне харчування тощо. Якщо у вашій родині є малюки, люди з особливими потребами в їжі - зробіть запас із розрахунку на 2-5 днів. Для дітей відмінно підійдуть каші швидкого приготування, пюре у баночках та молочні суміші.

Укомплектуйте аптечку

Навіть якщо у вашій родині всі абсолютно здорові - складіть аптечку з мінімального стандартного набору. Туди повинні входити препарати:

Знеболюючі

Противірусні

Жарознижуючі

Проти алергії

Заспокійливі

Ентеросорбенти та від проблем зі шлунком

Бинти, пластирі, антисептики, вата, одноразові медичні рукавички

Вибирайте препарати відповідно до потреб кожного члена сім'ї. Якщо у вас маленькі діти - повинні бути ліки для їхньої вікової групи. Якщо в будинку є люди похилого віку - додайте серцеві препарати, від підвищеного тиску.

Обов'язково запасіться препаратами від хронічних захворювань. Такі ліки в умовах війни мають бути в будинку завжди у запасі. Також не забудьте тонометр, градусник.

Важливі дрібниці

Крім їжі, води та ліків вам точно знадобляться різні дрібниці, про які ми найчастіше забуваємо. Цей список містить:

Батарейки - до кожного гаджета, який від них живиться. Підбирайте потрібні батареї під ваше кишенькове радіо або ліхтарик індивідуально.

Свічки - звичайні, але ті, які можуть служити довго.

Сірники та запальнички

Ліхтарик, нічники, лампи на батарейках - все, що може дати джерело світла

Кишенькове радіо

Павербанк

Не забудьте про тварин

Корм для домашніх тварин та наповнювачі для туалету купіть заздалегідь, із запасом на місяць наперед. Перевірте аптечку для тварин.

Ще варто провести плановий огляд у ветеринара, зробити все щеплення. Подбайте про те, щоб їх переноски, клітка, спальне місце були з утеплювачами. Це може бути додатковий килимок, комбінезони для котів та собак, утеплювач у лежанку або теплий килимок із прорізами для кліток.

Тривожний рюкзак

Для кожного члена сім'ї приготуйте тривожний рюкзак з усім необхідним. Регулярно перевіряйте його вміст і за потребою додавайте або оновлюйте.

Якщо надійде сигнал про негайну евакуацію - у вас не буде часу на збори. Вам доведеться взяти такий рюкзак та залишити своє житло.

Утеплюємося та гріємось

Пледи, тепла ковдра, теплі спортивні костюми, шкарпетки та капці, піжами та килимки - все це вам дійсно знадобиться. І якщо ви раніше не докупили кожному члену сім'ї набір теплих речей - зробіть це зараз.

Утепліть квартиру, застеліть килими на підлогу, на стіни, заклейте вікна та всі щілини. Про всяк випадок продумайте, як ви зможете обігріти житло або приготувати їжу.