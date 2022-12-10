Не підгодовуйте качок узимку цими продуктами: може бути смертельно небезпечно

Дуже часто качки в Україні залишаються зимувати на озерах та річках. Небайдужі українці починають підгодовувати птахів. Але не всім відомо, що цим пернатим можна не всі продукти.
Про те, чим не можна годувати качок, розповіли на сторінці "Голосіїв" у Facebook.
Здоровий раціон дикої качки має складатися з таких продуктів:
До речі, не зашкодять пернатим зрідка і в невеликих кількостях зернистий та тертий сир, варені яйця. Ці продукти можна змішувати із крупами.
Краще спорудити спеціальні годівниці, щоб їжа не забруднювала водойму. Бажано щодня приносити різноманітний корм, що складається лише з корисних інгредієнтів.
Не давайте качкам недоїдки людської їжі, це для них дуже небезпечно.
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