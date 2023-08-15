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Під Тернополем люди отруїлися у новому ресторані: що вони там їли

У Збаражі люди отруїлися у закладі (колаж Styler)
Автор: Людмила Жукова

У Збаражі Тернопільської області люди отруїлися після того, як поїли в одному з нових ресторанів.

Про це повідомляє поліція Тернопільщини на сайті.

Деталі отруєння у Збаражі

З'ясувалося, що 12 серпня у Збаражі відкрили новий суші-бар, а 13-14 серпня 17 його відвідувачів звернулися до інфекційного відділення Збаразької центральної лікарні з ознаками отруєння.

Лікарі медичного закладу на запит поліцейських підтвердили інформацію про масове звернення пацієнтів, а також повідомили про інцидент у відповідні служби. Фахівці взяли на перевірку продукти у новому закладі. Наразі суші-бар закритий.

Власники ресторану співпрацюють із поліцією та контролюючими установами. Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 325 Кримінального кодексу - порушення санітарних правил та норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням.

Чим небезпечне отруєння суші

Пам'ятайте, роли і суші зберігаються лише кілька годин і вживаються лише у свіжому вигляді. У погано обробленій рибі створюється сприятливе середовище у розвиток мікробів.

Це основна причина отруєння. Вжити в їжу можна суші, що довго або неправильно зберігаються, так як зовні вони ніяк не відрізняються від свіжих.

Ознаки отруєння суші або ролами будуть такими ж, як і за будь-якого харчового отруєння. Симптоми виникають від 30 до 2 годин.

Першими симптомами є нудота, слабкість, нездужання, потім з'являється діарея, блювання.

 

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