Під Одесою 11-місячний хлопчик отруївся щурою отрутою: медики звернулися до батьків
Під Одесою стався випадок отруєння маленької дитини засобом від гризунів - 11-місячний малюк скуштував щурячу отруту, і був госпіталізований до лікарні.
Про інцидент повідомили у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області на сторінці у Facebook.
НП сталася у селищі Велика Михайлівка у понеділок, 6 березня.
Зазначається, що після того, як маленький хлопчик спробував на смак щурячу отруту та отруївся, оперативно послідувало звернення за медичною допомогою, що дозволило швидко забрати постраждалу дитину в клініку для лікування.
"11-місячний хлопчик отруївся щурячою отрутою у Великій Михайлівці. "Швидка" була на місці вже через 7 хвилин", - розповіли у Центрі.
Маля госпіталізували до Велико-Михайлівської центральної районної лікарні. Медики уточнили, що стан дитини розцінюється як задовільний.
"Шановні батьки! Будьте уважні до своїх дітей. Не залишайте медичні препарати, побутову хімію та отруту у доступних для малечі для місцях... Так ви можете попередити трагедію", - закликають в обласному Центрі ЕМП та МК.
Небезпека щурячої отрути для людини
Більшість щурячих отрут (родентицидів) є антикоагулянтами. Механізм дії більшості родентицидів полягає в інгібуванні вітаміну К, який бере участь у процесах синтезу факторів згортання, зазначає українська лікар-реаніматолог Тетяна Черевко.
Після потрапляння в організм отрути необхідний якийсь час, поки власні запаси вітаміну К вичерпаються, після чого в умовах припинення синтезу власного вітаміну К поступово розвивається дефіцит факторів згортання з усіма наслідками, що звідси випливають.
Які симптоми
Типовий час початку розвитку клінічних симптомів від 3 до 5 днів після потрапляння отрути до організму. Найчастішими симптомами є:
- задишка;
- анемія;
- слабкість;
- кашель/кровохаркання;
- блідість;
- анорексія;
- носова кровотеча;
- блювання;
- кульгання;
- підшкірні геморагії;
- гематурія;
- синкопе;
- абдомінальний біль;
- тремтіння.
Лікування при отруєнні
Лікування багато в чому залежить від того, на якій стадії пацієнт доставлений до лікарні. Якщо отрута була з'їдена кілька хвилин/год тому, необхідні дії, що включають стандартний протокол де контамінації:
- виклик блювоти,
- промивання шлунку,
- призначення після цього сорбентів (активоване вугілля по 1 таб./кг 4 рази на день протягом 2-3 днів) із наступним прийомом проносних.
Специфічна терапія передбачає введення антидота - вітаміну К. Крім цього, залежно від симптомів і результатів аналізу крові необхідна симптоматична терапія, яка, як правило, має на увазі інгібітори протеолізу у високих дозах (гордокс, контрикал), антибіотикотерапію, оксигенотерапію.
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