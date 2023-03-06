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Під Одесою 11-місячний хлопчик отруївся щурою отрутою: медики звернулися до батьків

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Одеська область, Понеділок 06 березня 2023 22:15
Під Одесою 11-місячний хлопчик отруївся щурою отрутою: медики звернулися до батьків Фото: маленького хлопчика госпіталізували під Одесою через отруєння засобом від гризунів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Під Одесою стався випадок отруєння маленької дитини засобом від гризунів - 11-місячний малюк скуштував щурячу отруту, і був госпіталізований до лікарні.

Про інцидент повідомили у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області на сторінці у Facebook.

НП сталася у селищі Велика Михайлівка у понеділок, 6 березня.

Зазначається, що після того, як маленький хлопчик спробував на смак щурячу отруту та отруївся, оперативно послідувало звернення за медичною допомогою, що дозволило швидко забрати постраждалу дитину в клініку для лікування.

"11-місячний хлопчик отруївся щурячою отрутою у Великій Михайлівці. "Швидка" була на місці вже через 7 хвилин", - розповіли у Центрі.

Маля госпіталізували до Велико-Михайлівської центральної районної лікарні. Медики уточнили, що стан дитини розцінюється як задовільний.

"Шановні батьки! Будьте уважні до своїх дітей. Не залишайте медичні препарати, побутову хімію та отруту у доступних для малечі для місцях... Так ви можете попередити трагедію", - закликають в обласному Центрі ЕМП та МК.

Небезпека щурячої отрути для людини

Більшість щурячих отрут (родентицидів) є антикоагулянтами. Механізм дії більшості родентицидів полягає в інгібуванні вітаміну К, який бере участь у процесах синтезу факторів згортання, зазначає українська лікар-реаніматолог Тетяна Черевко.

Після потрапляння в організм отрути необхідний якийсь час, поки власні запаси вітаміну К вичерпаються, після чого в умовах припинення синтезу власного вітаміну К поступово розвивається дефіцит факторів згортання з усіма наслідками, що звідси випливають.

Які симптоми

Типовий час початку розвитку клінічних симптомів від 3 до 5 днів після потрапляння отрути до організму. Найчастішими симптомами є:

  • задишка;
  • анемія;
  • слабкість;
  • кашель/кровохаркання;
  • блідість;
  • анорексія;
  • носова кровотеча;
  • блювання;
  • кульгання;
  • підшкірні геморагії;
  • гематурія;
  • синкопе;
  • абдомінальний біль;
  • тремтіння.

Лікування при отруєнні

Лікування багато в чому залежить від того, на якій стадії пацієнт доставлений до лікарні. Якщо отрута була з'їдена кілька хвилин/год тому, необхідні дії, що включають стандартний протокол де контамінації:

  • виклик блювоти,
  • промивання шлунку,
  • призначення після цього сорбентів (активоване вугілля по 1 таб./кг 4 рази на день протягом 2-3 днів) із наступним прийомом проносних.

Специфічна терапія передбачає введення антидота - вітаміну К. Крім цього, залежно від симптомів і результатів аналізу крові необхідна симптоматична терапія, яка, як правило, має на увазі інгібітори протеолізу у високих дозах (гордокс, контрикал), антибіотикотерапію, оксигенотерапію.

Раніше повідомлялося, що в Одесі 17-річна дівчина потрапила до реанімації через гриби з ринку.

Нагадаємо також, перед цим ми розповідали, як розпізнати у себе харчове отруєння, які бувають симптоми, лікування та профілактика.

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