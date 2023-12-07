Під Києвом жорстоко побили 12-річну дівчинку: однолітки з радістю спостерігали

Деталі скандалу та бійки між дівчатами

Між неповнолітніми відбулася сварка, яка переросла у бійку. У результаті 12-річній дівчинці було завдано тілесних ушкоджень. Подію кваліфіковано як хуліганство.

Під час моніторингу мережі правоохоронці виявили відео, на якому підлітки бʼють неповнолітню. Зазначимо, що інші діти з захопленням спостерігали за бійкою та навіть не намагались її зупинити.

На інцидент одразу відреагувала ювенальна превенція та оперативно встановила кривдниць.

Надалі порушниць разом із батьками було запрошено до відділу поліції для надання пояснень.

Наразі потерпіла знаходиться у лікарні, у подальшому медиками буде надана оцінка з приводу ступеня тяжкості тілесних ушкоджень.

Слідчі Білоцерківського управління поліції Київщини розслідують кримінальне провадження за фактом хуліганства (ч.1 ст.296 ККУ).

Під Києвом побили неповнолітню (фото: facebook.com/pol.kyivregion)