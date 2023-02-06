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Під Києвом вчителька змушувала дітей вивчати повість про Москву

Колаж РБК-Україна: батьки українських школярів поскаржилися на програму, яка нагадує російську
Автор: Володимир Костирін

В одній зі шкіл під Києвом учням 6 класу викладали за програмою української літератури твір, як Іван Грозний розвивав друковану справу у Московському царстві. Це здивувало батьків школярів, і на їх прохання педагог погодилася зняти вивчення такого матеріалу.

Про це розповіла мама шестикласника Юстина Піддубна з Боярки у Facebook-групі "Батьки SOS".

Йдеться про твір Оксани Іванченко "Друкар книжок небачених" у підручнику "Я і світ" авторства О. Авраменка.

"Можливо за новою програмою НУШ цей твір вже прибрали. Але в старій програмі за якою ще вчаться теперішні шестикласники він ще є", - зазначає вона.

У розділах розповідається про те, як Іван Федоров (1510 - 1583 рр.) видав першу друковану книгу в Москві, а потім уже у Львові, про діяльність московського царя Івана IV (1530 - 1584 рр.), причому чомусь у шкільному творі державу Московія неправильно називають Руссю.

Також у творі оповідається як російський правитель "почав усім не довіряти і багатьох вбивати, потім покаявся і записував сотні убитих ним людей в якийсь зошит і молився за них, і друкована справа вже не розвивалася".

Вчителька задала школярам скласти план цих розділів і вивчити один абзац напам'ять. Ось питання у підручнику до цих розділів:

  • Чому німці не пустили своїх майстрів до Московії?
  • З якою метою до Москви прибув данський посол?
  • Чому цар Іван Грозний відмовив данському королю?
  • Як називається перша друкована книжка в Москві?
  • Через що в Івана Грозного послабився інтерес до книгодрукування?
  • Знайти інформацію в мережі Інтернет про політичну ситуацію в Москві середини 16 століття.

"Складається враження, що це якась московська програма, а не українська. У наступних розділах твору розповідається, як Іван Федоров уже видав книги у Львові", - зазначає мама учня.

Запитання щодо твору, які ставлять українським школярам (фото: facebook.com / Юстина Піддубна)

Пані Юстина також додає, що сам твір важкий для розуміння та сприйняття для дітей 6 класу, його не можна просто прочитати - його треба розбирати.

"Що назву Русь Московія вкрала. Що є версія що Іван Федоров взагалі був українцем. Що Україна була в складі князівства Литовського. І ще багато художніх елементів які додала автор. Тож вважаю що дітям не потрібно читати цей твір за програмою", – пояснює вона.

Жителька Боярки додала, що вона та інші батьки учнів попросили вчительку цей твір не вчити, і та підтримала прохання. При цьому, ймовірно, у багатьох школах у поточному році діти вже вчили або ще навчатимуть його, звертає увагу жінка.

Уривок із твору, який вчителька задавала вчити школярам у Київській області (фото: facebook.com / Юстина Піддубна)

Реакція мережі

У коментарях до публікації деякі батьки погоджуються з побоюваннями та зізнаються, що й у їхніх містах у школах є такий твір у підручниках старого випуску, проте не завжди вчитель задає його вивчати школярам - рішення ухвалює сам педагог.

Що говорять українці про такий твір у школах (фото: скрін коментарів facebook.com/groups / Батьки SOS)

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