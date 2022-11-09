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Під Києвом скажений собака покусав перехожу: в громаді ввели карантин

Колаж РБК-Україна: собака зі сказом напав на жінку в Київській області
Автор: Володимир Костирін

Під Києвом у селі Переселення хворий на сказ собака покусав на вулиці жінку, яка йшла на роботу. Постраждала звернулася до лікарні. На території Кагарлицької громади через інцидент запровадили карантин.

Про це 9 листопада передає місцеве видання Кагарлик.City.

Зазначається, що агресивний собака раптово вискочив з одного з дворів у селі та напав на перехожу, яка прямувала звичним шляхом на роботу.

Жінка повідомила медикам деталі події. Наразі вона проходить антирабічне лікування.

"Представники місцевого підрозділу Держпродспоживслужби встановили за твариною 10-дненний нагляд. На 6-й день собака вмер. Тож біологічний матеріал із нього відправили на експертизу. Висновок Центральної випробувальної державної лабораторії Держпродспоживслужби в Київській області та Києві виявився невтішним - собака була хвора на сказ", - йдеться у публікації.

Розпорядженням головного держінспектора ветеринарної медицини в Київській області зі сказу собаки на території громади було оголошено карантин - обмеження запровадили у радіусі 10 кілометрів навколо села Переселення.

Під карантинні обмеження підпадають такі населені пункти:

  • м. Кагарлик,
  • с. Слобода,
  • с. Оріхове,
  • с. Халча,
  • с. Расавка,
  • с. Новосілки,
  • с. Горохове,
  • с. Горохівське,
  • с. Горохуватка,
  • с. Тарасівка,
  • с. Стави;
  • мисливські угіддя УТМР "Кагарлицьке";
  • мисливські угіддя ТОВ "Трипільський мисливець".

Як уберегтися від захворювання на сказ

  • слід щепити собак та кішок - у державних ветеринарних лікарнях такі щеплення проти сказу безплатне;
  • потрібно повідомляти ветлікаря про кожен випадок підозри на сказ у тварин;
  • всім людям, які постраждали від тварин - укуси, подряпини або ослинення - потрібно терміново звертатися до лікаря-рабіолога, а тварину, що завдала шкоди, слід доставити до ветеринарної служби для клінічного огляду та ізоляції протягом 10 днів;
  • потрібно уникати контактів із бездомними тваринами;
  • не можна торкатися руками трупів тварин, підозрілих тварин у захворюванні та ослинених ними предметів.

Де в Кагарлицькому районі щодня проводять вакцинацію тварин :

  • Кагарлицька районна державна лікарня ветеринарної медицини - з 8:00 до 17:00. Адреса: вулиця Каштанова, 58. Телефон 5-13-49.
  • Стритівська державна дільнична лікарня ветеринарної медицини - з 8:00 до 16:00. Адреса: вулиця Шевченка, 3
  • Буртівська державна дільнична лікарня ветеринарної медицини - з 8:00 до 16:00. Адреса: вулиця Жовтнева, 31
  • Мирівська державна дільнична лікарня ветеринарної медицини - з 8:00 до 16:00. Адреса: вулиця Гагаріна, 1

Нагадаємо, раніше лікар розповів, чи потрібно робити щеплення від сказу, якщо вкусила домашню тварину.

Додамо також, перед цим лікарка розповідала, як не стати жертвою сказу.

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