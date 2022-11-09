Під Києвом скажений собака покусав перехожу: в громаді ввели карантин

Під Києвом у селі Переселення хворий на сказ собака покусав на вулиці жінку, яка йшла на роботу. Постраждала звернулася до лікарні. На території Кагарлицької громади через інцидент запровадили карантин.
Про це 9 листопада передає місцеве видання Кагарлик.City.
Зазначається, що агресивний собака раптово вискочив з одного з дворів у селі та напав на перехожу, яка прямувала звичним шляхом на роботу.
Жінка повідомила медикам деталі події. Наразі вона проходить антирабічне лікування.
"Представники місцевого підрозділу Держпродспоживслужби встановили за твариною 10-дненний нагляд. На 6-й день собака вмер. Тож біологічний матеріал із нього відправили на експертизу. Висновок Центральної випробувальної державної лабораторії Держпродспоживслужби в Київській області та Києві виявився невтішним - собака була хвора на сказ", - йдеться у публікації.
Розпорядженням головного держінспектора ветеринарної медицини в Київській області зі сказу собаки на території громади було оголошено карантин - обмеження запровадили у радіусі 10 кілометрів навколо села Переселення.
Під карантинні обмеження підпадають такі населені пункти:
Де в Кагарлицькому районі щодня проводять вакцинацію тварин :
Нагадаємо, раніше лікар розповів, чи потрібно робити щеплення від сказу, якщо вкусила домашню тварину.
Додамо також, перед цим лікарка розповідала, як не стати жертвою сказу.