Під Києвом скажений собака покусав перехожу: в громаді ввели карантин

Зазначається, що агресивний собака раптово вискочив з одного з дворів у селі та напав на перехожу, яка прямувала звичним шляхом на роботу.

Жінка повідомила медикам деталі події. Наразі вона проходить антирабічне лікування.

"Представники місцевого підрозділу Держпродспоживслужби встановили за твариною 10-дненний нагляд. На 6-й день собака вмер. Тож біологічний матеріал із нього відправили на експертизу. Висновок Центральної випробувальної державної лабораторії Держпродспоживслужби в Київській області та Києві виявився невтішним - собака була хвора на сказ", - йдеться у публікації.

Розпорядженням головного держінспектора ветеринарної медицини в Київській області зі сказу собаки на території громади було оголошено карантин - обмеження запровадили у радіусі 10 кілометрів навколо села Переселення.

Під карантинні обмеження підпадають такі населені пункти:

м. Кагарлик,

с. Слобода,

с. Оріхове,

с. Халча,

с. Расавка,

с. Новосілки,

с. Горохове,

с. Горохівське,

с. Горохуватка,

с. Тарасівка,

с. Стави;

мисливські угіддя УТМР "Кагарлицьке";

мисливські угіддя ТОВ "Трипільський мисливець".

Як уберегтися від захворювання на сказ

слід щепити собак та кішок - у державних ветеринарних лікарнях такі щеплення проти сказу безплатне ;

; потрібно повідомляти ветлікаря про кожен випадок підозри на сказ у тварин;

всім людям, які постраждали від тварин - укуси, подряпини або ослинення - потрібно терміново звертатися до лікаря-рабіолога, а тварину, що завдала шкоди, слід доставити до ветеринарної служби для клінічного огляду та ізоляції протягом 10 днів;

потрібно уникати контактів із бездомними тваринами;

не можна торкатися руками трупів тварин, підозрілих тварин у захворюванні та ослинених ними предметів.

Де в Кагарлицькому районі щодня проводять вакцинацію тварин :