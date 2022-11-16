Під Києвом діти знайшли збиту ракету і принесли її до школи під час тривоги: шокуюче відео

У телефонній розмові з диспетчером директор заявила, що діти за школою знайшли уламок збитої ракети та взяли його, щоб показали дорослим. Однак, так робити категорично не можна.

"За школою діти знайшли збиту ракету та несуть показати", - звучить у розмові.

За словами начальника поліції, подібна подія свідчить про серйозну безвідповідальність з боку дорослих.

Зокрема, діти під час повітряної тривоги, яка тривала протягом усього дня, перебували на вулиці, так ще й не були поінформовані батьками, вчителями про те, що підозрілі предмети не можна торкатися руками.

"Той самий факт, що малюки так легковажно поводилися з вибухонебезпечними предметами, які несуть реальну загрозу життю та здоров'ю - просто шокує", - написав Нєбитов.