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Під Києвом 11-річний хлопчик провалився під лід і загинув (фото)

Дитина провалилася під кригу та загинула (фото: kv.dsns.gov.ua)
Автор: Юлія Гаюк

11-річний хлопчик провалився під лід і не зміг самостійно вибратися. Його тіло у місцевій водоймі знайшли рятувальники через три години. Трагедія сталася в Білогородці на Київщині.

Про це повідомляють на сторінці поліції Київської області у Facebook.

Що відомо про трагедію

7 лютого о 18:30 до Бучанського управління поліції Київщини звернулась мама неповнолітньої дитини з повідомленням про зникнення її сина. Вона розповіла, що за три години до того, о 15:30, учень третього класу пішов з дому та не повернувся.

Пізніше його тіло знайшли під кригою місцевої водойми. Як встановили правоохоронці, дитина вирішила поковзатися на кризі та провалилася.

Поліція Київщини закликає батьків роз'яснювати дітям правила щодо поводження на кризі та поблизу водойм, адже недбалість може мати непоправні наслідки.

Світлина з місця трагедії (фото: facebook.com/pol.kyivregion)

Що робити, якщо ви провалилися під кригу

Алгоритм дій, який може врятувати вам життя:

  • Широко розкиньте руки по крайках льодового пролому та уникайте занурення з головою.
  • Намагайтеся не обламувати крайку льоду, без різких рухів вибирайтеся на лід, наповзаючи грудьми та по черзі витягаючи на поверхню ноги.
  • Вибравшись із льодового пролому, відкотіться, а потім повзіть в той бік, звідки ви прийшли та де міцність льоду, таким чином, перевірена. Попри те, що вогкість і холод штовхають вас побігти та зігрітися, будьте обережні до самого берега.

Якщо ви стали свідком того, як провалилася інша людина, негайно викличте рятувальників.

Підкладіть під себе щось, що збільшить площу опори та повзіть. Наближайтесь до ополонки тільки повзиком, широко розкидаючи при цьому руки.

Ремені, шарфи, дошка, жердина, санки або лижі допоможуть врятувати людину. Кидати пов'язані ремені, шарфи або дошки треба за 3-4 метри.

Раніше ми розповідали, як чоловік врятував собаку на льоду ціною власного життя.

Дивіться також, як рятувальники допомогли оленятку дістатися з крижаної пастки.

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