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Під Херсоном росіяни вбили священика УПЦ МП, який роздавав людям "гуманітарку"

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Херсон, Середа 14 червня 2023 09:20
Під Херсоном росіяни вбили священика УПЦ МП, який роздавав людям "гуманітарку" Фото: На Херсонщині росіяни вбили священика (facebook.com/church.information.center)
Автор: Людмила Жукова

На Херсонщині 13 червня росіяни вбили священика УПЦ МП. Він роздавав гуманітарну допомогу людям, які постраждали від вибуху Каховської ГЕС.

Про трагедію повідомили у "Інформаційно-просвітницькому відділі УПЦ МП".

Що відомо про смерть священика

Зазначається, що внаслідок обстрілу російськими військами Іоанно-Предтеченського храму смт Білозерка на Херсонщині загинув настоятель храму, благочинний Білозерського округу протоієрей Микола Палагнюк.

Перед атакою російських військ протоієрей священнослужитель роздавав на території храму гуманітарну допомогу людям, які постраждали від підриву Каховської ГЕС.

Під Херсоном росіяни вбили священика УПЦ МП, який роздавав людям &quot;гуманітарку&quot;Росіяни обстріляли храм і вбили священика на Херсонщині (фото: facebook.com/church.information.cenr)

Як повідомили у Херсонській єпархії, внаслідок обстрілу отець Микола отримав мінно-вибухову травму із травматичною ампутацією верхніх кінцівок та голови. Ці травми виявилися несумісними із життям. Загиблому священикові було 69 років.

Додамо, що Микола Палагнюк народився у відомій на Херсонщині багатодітній родині, яка дала Церкві трьох синів-священиків: самого Миколу, а ще Дмитра (екс-настоятель Свято-Миколаївського храму у Нововоронцовці, помер у 2020 році) і Василя (настоятель храму апостола і Євангеліста Іоанна Богослова у селищі Іванівка).

Усі троє Палагнюків під час богослужінь, кажуть віряни, з перших днів війни, яка почалася у 2014 році, закликали молитися за українських воїнів і за Україну.

Під Херсоном росіяни вбили священика УПЦ МП, який роздавав людям &quot;гуманітарку&quot;Під Херсоном росіяни вбили священика УПЦ МП, який роздавав людям &quot;гуманітарку&quot;Священика Миколая Палагнюка вбили росіяни (фото: УПЦ МП)

Також поранення отримала 76-річна жінка.

Як ми раніше писали, еколог розповів про наслідки підриву Каховської ГЕС для Одеської затоки.

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Херсон Каховська ГЕС священики