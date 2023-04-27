Під Харковом вітчим ґвалтував дівчинку 8 років: розповідала про насильство, та дитині не допомогли

Педофіла заарештували

Сьогодні підозрюваному - жителю Богодухівського району - вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Якщо суд доведе провину фігуранта, йому загрожує за скоєння розпусних дій стосовно малолітньої позбавлення волі терміном від 5 до 8 років.

Правоохоронець зазначив, що у розпорядження слідчих є речові докази - це одяг і сліди сперми, та підкреслив, що справу буде доведено до завершення, щоб винуватець не залишився безкарним.

Деталі шокуючої історії

"Сексуальне насильство тривало роками, аж поки дитина не підросла і не звернулася до поліції. Від її історії стає моторошно - з ґвалтівником вона жила в одній хаті, педофіл - це співмешканець матері. Написати заяву та захистити себе дитина наважилася лише коли їй виповнилося сімнадцять", – розповідає Болвінов.

Як розповіла слідчим дівчина, почав вітчим "проявляти до неї нездорову увагу" з 2013 року. Збоченець займався мастурбацією та примушував до цього дитину. Коли потерпілій виповнилося 11 років, педофіл вперше змусив її до орального сексу.

"А з чотирнадцяти років почав ґвалтувати її неприродним способом систематично по кілька разів на тиждень", - каже поліцейський.

Розповідала про насильство, але допомога не надійшла

Також дівчинка повідомила правоохоронцям, що розповідала про насильство своєму старшому братові, а також друзям та вчителям, і ще у 4 класі писала записку класному керівнику.

"Жертва збоченця, за словами директора школи та вчителів, - одна з найкращих учениць, староста класу. Керівництво школи тоді спробувало втрутитися в ситуацію. Але допомогти дитині не змогли", - йдеться у публікації.

Рідна мати постраждалої не вірить своїй дочці та спростовує усі звинувачення, як і її співмешканець.

"Втім, розслідуючи справу, слідчі знайшли достатньо доказів провини так званого "вітчима" і вже повідомили йому про підозру", - наголосили в поліції.

У Харківській області розслідують справу про педофіла, який 8 років ґвалтував дочку співмешканки (фото: facebook.com / Сергій Болвінов)