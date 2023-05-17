Під Черніговом банда закопала сім'ю з маленькою дитиною: спливли моторошні деталі злочину

У Чернігові судитимуть трьох злочинців, які скоїли звіряче вбивство. Вони закопали цілу сім'ю з маленькою дитиною, щоби заволодіти їх майном. Злочинців вже заарештовано і підуть під суд.

Їхали з Києва до Чернігівської області та зникли

Молода родина з Києва, 28-річна Вікторія, 30-річний Богдан та їхній 4-річний синочок виїхали до Мени, Чернігівської області 14 травня. За словами куми, Марії Закалюжної, вони поїхали оглядати автомобіль для покупки. І за деякий час перестали виходити на зв'язок.

Рідні одразу повідомили про зникнення родини в поліцію та почали писати в соціальних мережах з проханням відгукнутися тих, хто міг бачити їх на трасі.

Вікторія, Богдан та їх синочок зникли дорогою з Києва

Поліція почала шукати зниклу сім'ю

Після заяви в поліцію почалися пошуки зниклих. В одному із сіл Корюківського району Чернігівської області поліція виявила спалений автомобіль киян. А ще за 500 метрів - могилу, в якій було закопано всю родину. На їхньому тілі виявили сліди, які чітко вказували на вбивство.

На пошуки причетних до злочину направили максимальну кількість поліцейських на Чернігівщині. І на місці злочину криміналісти виявили багато речових доказів.

Що сталося із родиною з Києва

Поліція встановила, що пара збиралася купити автомобіль у знайомого на Чернігівщині. З собою вони взяли велику суму грошей для покупки та разом із сином вирушили за машиною.

Дізнавшись про те, що кияни везуть із собою велику суму грошей, їхній 22-річний знайомий спланував збройний напад та вбивство. Він домовився ще з двома знайомими, і разом вони напали на авто Вікторії та Богдана на трасі. Вони розстріляли автомобіль, заволоділи грошима, а згодом підпалили машину.

Тіла загиблого подружжя та їхнього сина вони закопали неподалік місця скоєння злочину.

Злочинців затримано та їм повідомили про підозру в умисному вбивстві, за попередньою змовою групою осіб (п.1, 2, 6, 12 ч. 2 ст. 115 КК України). Відомо, що це двоє чоловіків та жінка – усі троє родом із Корюківського району. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі.