Під час прямого ефіру в TikTok застрелили відому б'юті-блогерку: що відомо

Що відомо про вбивство

Маркес була вбита під час роботи в салоні краси. Невідомий чоловік увійшов і застрелив її. За кілька секунд до інциденту вона вела прямий ефір в TikTok.

Дівчина сиділа за столом, тримаючи в руках м'яку іграшку. Потім сказала: "Вони йдуть". Тим часом голос на задньому плані запитав "Гей, Вейл?". Вона відповіла, а вже за кілька секунд була застрелена.

Трансляція продовжувалася, поки Валерія стікала кров'ю. Відео обірвалося, коли телефон підняла інша людина. Її обличчя ненадовго з'явилося в кадрі. Акаунт блогерки був заблокований після трагедії. Деякі користувачі опублікували її останні миті з ефіру перед вбивством.

У Маркес було майже 200 тисяч підписників в Instagram і TikTok.

Раніше в прямому ефірі вона повідомила, що хтось прийшов до салону, коли її там не було. Ця людина хотіла передати "дорогий подарунок". Вона мала стурбований вигляд і казала, що не чекатиме, поки ця людина повернеться.

Що відомо про загибель Маркес (фото: instagram.com/v___marquez)

Що каже поліція

Прокуратура повідомила, що інцидент стався у вівторок, 13 травня, у місті Сапопан.

"Чоловік зайшов до приміщення та, очевидно, вистрілив у неї з пістолета", - йшлося у заяві прокуратури.

Загибель 23-річної Маркес розслідують як феміцид - вбивство жінок через їхню стать.

Валерія Маркес (фото: instagram.com/v___marquez)