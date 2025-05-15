ua en ru
Чт, 15 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Під час прямого ефіру в TikTok застрелили відому б'юті-блогерку: що відомо

Четвер 15 травня 2025 15:21
UA EN RU
Під час прямого ефіру в TikTok застрелили відому б'юті-блогерку: що відомо Валерія Маркес була вбита під час прямого ефіру в TikTok (фото: instagram.com/v___marquez)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Молоду мексиканську інфлюенсерку Валерію Маркес, яка прославилася своїми відео про красу та макіяж, застрелили під час прямої трансляції в TikTok. Дівчині було всього 23 роки.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Що відомо про вбивство

Маркес була вбита під час роботи в салоні краси. Невідомий чоловік увійшов і застрелив її. За кілька секунд до інциденту вона вела прямий ефір в TikTok.

Дівчина сиділа за столом, тримаючи в руках м'яку іграшку. Потім сказала: "Вони йдуть". Тим часом голос на задньому плані запитав "Гей, Вейл?". Вона відповіла, а вже за кілька секунд була застрелена.

Трансляція продовжувалася, поки Валерія стікала кров'ю. Відео обірвалося, коли телефон підняла інша людина. Її обличчя ненадовго з'явилося в кадрі. Акаунт блогерки був заблокований після трагедії. Деякі користувачі опублікували її останні миті з ефіру перед вбивством.

@7rubiee Check my account for full detail #influencer #tiktok #livestream #death #murder #valeriamarquez snowfall (Slowed + Reverb) - Øneheart & reidenshi

У Маркес було майже 200 тисяч підписників в Instagram і TikTok.

Раніше в прямому ефірі вона повідомила, що хтось прийшов до салону, коли її там не було. Ця людина хотіла передати "дорогий подарунок". Вона мала стурбований вигляд і казала, що не чекатиме, поки ця людина повернеться.

Під час прямого ефіру в TikTok застрелили відому б'юті-блогерку: що відомоЩо відомо про загибель Маркес (фото: instagram.com/v___marquez)

Що каже поліція

Прокуратура повідомила, що інцидент стався у вівторок, 13 травня, у місті Сапопан.

"Чоловік зайшов до приміщення та, очевидно, вистрілив у неї з пістолета", - йшлося у заяві прокуратури.

Загибель 23-річної Маркес розслідують як феміцид - вбивство жінок через їхню стать.

Під час прямого ефіру в TikTok застрелили відому б'юті-блогерку: що відомоВалерія Маркес (фото: instagram.com/v___marquez)

Вас також може зацікавити:

При написанні матеріалу були використані такі джерела: Reuters, The Guardian.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мексика Новини шоу-бізнесу Блогерка Зірки
NEWS
Зеленський буде, чи з’явиться Путін? Усе, що потрібно знати про переговори в Стамбулі
Зеленський буде, чи з’явиться Путін? Усе, що потрібно знати про переговори в Стамбулі