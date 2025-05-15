Під час прямого ефіру в TikTok застрелили відому б'юті-блогерку: що відомо
Молоду мексиканську інфлюенсерку Валерію Маркес, яка прославилася своїми відео про красу та макіяж, застрелили під час прямої трансляції в TikTok. Дівчині було всього 23 роки.
Детальніше про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Що відомо про вбивство
Маркес була вбита під час роботи в салоні краси. Невідомий чоловік увійшов і застрелив її. За кілька секунд до інциденту вона вела прямий ефір в TikTok.
Дівчина сиділа за столом, тримаючи в руках м'яку іграшку. Потім сказала: "Вони йдуть". Тим часом голос на задньому плані запитав "Гей, Вейл?". Вона відповіла, а вже за кілька секунд була застрелена.
Трансляція продовжувалася, поки Валерія стікала кров'ю. Відео обірвалося, коли телефон підняла інша людина. Її обличчя ненадовго з'явилося в кадрі. Акаунт блогерки був заблокований після трагедії. Деякі користувачі опублікували її останні миті з ефіру перед вбивством.
@7rubiee Check my account for full detail #influencer #tiktok #livestream #death #murder #valeriamarquez snowfall (Slowed + Reverb) - Øneheart & reidenshi
У Маркес було майже 200 тисяч підписників в Instagram і TikTok.
Раніше в прямому ефірі вона повідомила, що хтось прийшов до салону, коли її там не було. Ця людина хотіла передати "дорогий подарунок". Вона мала стурбований вигляд і казала, що не чекатиме, поки ця людина повернеться.
Що відомо про загибель Маркес (фото: instagram.com/v___marquez)
Що каже поліція
Прокуратура повідомила, що інцидент стався у вівторок, 13 травня, у місті Сапопан.
"Чоловік зайшов до приміщення та, очевидно, вистрілив у неї з пістолета", - йшлося у заяві прокуратури.
Загибель 23-річної Маркес розслідують як феміцид - вбивство жінок через їхню стать.
Валерія Маркес (фото: instagram.com/v___marquez)
Вас також може зацікавити:
- На війні загинув відомий актор та шоумен Максим Неліпа
- У Мексиці під час прямого ефіру вбили кандидата в мери
- У 24 роки померла зірка з фільму "Мамонт".
При написанні матеріалу були використані такі джерела: Reuters, The Guardian.